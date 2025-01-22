Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, BirGün muhabirine dava açılmasını istedi

BirGün muhabiri Mustafa Bildircin hakkında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında belgelere dayanarak yazdığı haberler nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlamasıyla dava açılması talep edildi.

Erbaş’ın dava açılması talebi üzerine Bildircin bugün sabah saatlerinde Ankara’da bulunan Çankaya Karakolu’nda ifade verdi.

Bildircin, ifadesinde “Bir kamu görevlisi gibi davranmaktan ziyade, iktidar mensubu gibi hareket eden, her uygulamasıyla israfın sembolü haline gelen Ali Erbaş, yargı yoluyla gazetecileri susturmaya çalışıyor. Erbaş'ın tamamı dayanaktan yoksun iddiaları hiçbir meslektaşımı yıldıramadığı gibi beni de yıldıramaz. Gazetecilik yapmaya, halkın parasının hesabını sormaya devam edeceğiz” dedi.

ÇGD'DEN AÇIKLAMA

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

“Tamamı belgelere dayanan ve ‘Halkın haber hakkı’ için yapılan haberlere yönelik davanın, Dezenformasyon Yasası kapsamındaki düzenlemeler arasında yer alan, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ maddesinden açılması, yasaya karşı mücadelemizin haklılığını ortaya koymaktadır. Erbaş’ın, yönettiği kurumdaki israfa dikkati çeken haberlere karşı Dezenformasyon Yasası’nın arkasına sığınması manidardır. Bu vesileyle gazetecilere dönük baskıya karşı mücadele etmeye devam edeceğimizi belirtir, gazeteciliğin suç olmadığının bir kez daha altını çizeriz.”