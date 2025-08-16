Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Diyanet İşleri Başkanlığı 2 astronom alacak

Diyanet, 2024'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP3 puan türünden en az 70 almış olan 2 astronom alacak. Sözlü sınav sonucuna göre alınacak kişiler, 18-29 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Güncel
  • 16.08.2025 13:44
  • Giriş: 16.08.2025 13:44
  • Güncelleme: 16.08.2025 13:56
Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı 2 astronom alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatında açık bulunan alanlarda sözlü sınav sonucuna göre 2 astronom alımı yapacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 18-29 Ağustos tarihleri arasında Diyanet'in internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Adayların 2024'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP3 puan türünden en az 70 puan alması şartı aranıyor.

Ankara'da yapılacak sınavlara ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alıyor.

BirGün'e Abone Ol