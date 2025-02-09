Diyanet İşleri Başkanlığı: Emekli ve asgari ücretliye de fitre verilebilir

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Alo 190 Diyanet fetva hattı, fitrenin asgari ücretliye veya emekli maaşı ile geçinen birine de verilebileceği yanıtını verdi.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre, Alo 190 Diyanet fetva hattı, fitrenin kimlere verilebileceğine ilişkin soruya, “Ramazan ayında fitre asgari ücretli ya da emekli maaşı alan birinin geçinemediğini düşünüyorsanız, yan geliri yoksa evi kiraysa ya da evi varsa bile yakıtını vs. ödeyemiyorsa verebilirsiniz” dedi.

Yanıtta “Ama bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerden olmaması şartıyla” cümlesine de yer verildi.

AÇLIK SINIRI 22 BİN 131 TL

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Ramazan ayı için bir kişinin günlük gıda ihtiyacını göz önüne alarak belirlenen fitreye ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu miktarın nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebileceğini belirtmişti. Açıklamada “Belirlenen meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir” ifadelerini kullanmıştı.

TÜRK-İŞ'in verilerine göre açlık sınırının 22 bin 131 TL olduğu Türkiye’de asgari ücret 22 bin 104 TL, en düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 lira oldu.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na göre ise ocak ayında yoksulluk sınırı 72 bin 88 TL, açlık sınırı ise 22 bin 131 TL’ye ulaştı.