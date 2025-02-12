Diyanet İşleri Başkanlığı, Halil Konakçı hakkında idari soruşturma başlattı

Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, şikayeti üzerine Halil Konakçı hakkında açılan idari soruşturma kapsamında Diyanet İşleri Başmüfettişi İbrahim Öztürk ve Müdür Yardımcısı Hüseyin Akdağ'ın kendisiyle görüştüğünü ve bilgisine başvurduğunu duyurdu.

Dikbayır, konuya ilişkin açıklamasını sosyal medya platformu X'ten yaptı. Dikbayır, gelişmeyle ilgili şu bilgileri aktardı:

"Geçen hafta 'Halil Konakçı' isimli şahıs için Diyanet İşleri başkanlığına yazılı şikayette bulunmuştum. Açılan idari soruşturma kapsamında bilgime başvurmak için Diyanet İşleri Baş müfettişi İbrahim Öztürk ve Müdür Yrd. Hüseyin Akdağ ziyaretime geldiler. Şikayete konu olan tüm belgeleri dosya halinde kendilerine teslim ettim ve gerekli bilgilendirmeyi yaptım. Konunun takipçisi olacağımı bildirir, kendilerine çalışmalarında kolaylıklar dilerim."

Geçen hafta “Halil Konakçı” isimli şahıs için Diyanet İşleri başkanlığına yazılı şikayette bulunmuştum.



Açılan idari soruşturma kapsamında bilgime başvurmak için Diyanet İşleri Baş müfettişi İbrahim Öztürk ve Müdür Yrd. Hüseyin Akdağ ziyaretime geldiler.



Şikayete konu olan… pic.twitter.com/2Vlpb7GFOX — Ümit Dikbayır (@UmitDikbayir) February 12, 2025

ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Ümit Dikbayır, açıklamalarıyla tepki çeken Halil Konakçı hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve milli değerlerimizi aşağılama" suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.