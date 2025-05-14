Diyanet İşleri Başkanlığı'na pankart asıldı: “Pedofiliye geçit yok, her yer BOÜN”

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) düzenlediği bir etkinliğe, çocuk yaşta evliliği savunan ve kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran ifadeleriyle kamuoyunun tepkisini çeken Nureddin Yıldız’ın davet edilmesi, üniversite öğrencileri tarafından protesto edildi.

Etkinliğin duyurulmasının ardından kampüs içerisinde bir araya gelen yüzlerce öğrenci, çocuk istismarını ve kadına yönelik şiddeti normalleştiren söylemlerin üniversitede yer bulmasına tepki gösterdi.

Protestoların büyümesi üzerine üniversiteye çevik kuvvet polisleri sevk edildi. Polis, öğrencilerin barışçıl şekilde sürdürdüğü protestoya sert şekilde müdahale etti. Çok sayıda öğrenci darbedildi, 97 kişi gözaltına alındı.

Ankara'daki üniversite öğrencileri ise, 6 yaşındaki çocuğun evlenebileceğini savunan ilahiyatçı Nureddin Yıldız'ı protesto ettikleri için gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek olmak için Diyanet İşleri Başkanlığı'na pankart astı.

Gözaltılara tepki gösteren Ankara'da bir grup öğrenci Diyanet İşleri Başkanlığı'na "Pedofiliye Geçit Yok! Her yer BOÜN, her yer direniş" yazılı pankart astı.

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NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi’nde, İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) düzenlediği “İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?” başlıklı etkinliğe Nureddin Yıldız’ın davet edileceğinin duyulması üzerine öğrenciler protesto gösterisi düzenlemişti. Kampüs içinde bir araya gelen öğrenciler, “Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok” ve “Nureddin defol, bu kampüsler bizim” sloganları atarak tepkilerini dile getirmişti.

Protesto sırasında yürüyüş yapmak isteyen öğrencilere çevik kuvvet müdahale etmiş, çok sayıda öğrenci darbedilerek gözaltına alınmıştı. Polisle öğrenciler arasında zaman zaman arbede yaşanırken, bazı öğrencilerin ters kelepçeyle gözaltına alındığı görülmüştü.

Etkinlik esnasında Yıldız’a küçük bir cisim fırlatan bir öğrencinin, salondaki kişilerce darbedilerek dışarı çıkarıldığı belirtilmişti. Protesto öncesinde ise BİSAK’ın kulüp odası kapısına “Faşizme, şeriata geçit yok” yazıldığı aktarılmıştı.

BİSAK, yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlamış ve kendilerine yönelik “zorba bir tavırla hakimiyet kurmaya çalışan çevrelerin” hedef gösterdiğini savunmuştu.

T24 muhabiri Can Öztürk’ün de eylemleri takip ederken gözaltına alındığı öğrenilmişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gözaltına alınan öğrenciler için Vatan Emniyet’e gittiklerini açıklamış ve süreci hukuk komisyonuyla birlikte takip ettiklerini belirtmişti.

İstanbul Valiliği ise yaptığı açıklamada, 97 kişinin gözaltına alındığını ve 13 polisin hafif şekilde yaralandığını duyurmuştu. Gözaltına alınanların işlemlerinin sürdüğü bildirilmişti.