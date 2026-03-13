Diyanet İşleri seyahata doyamadı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Ali Erbaş dönemi, lüks makam araçları ve beş yıldızlı otel toplantıları ile yurtdışı seyahatlerinin gölgesinde, 18 Eylül 2025 tarihinde kapandı. Eylül 2017’de göreve başlayan Ali Erbaş, görev süresi boyunca adım atmadık kıta bırakmadı. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı döneminde 45 ülkeye 150 ziyaret gerçekleştirdi.

18 Eylül 2025 tarihinde göreve başlayan ve “Erbaş’ın yaptıklarını yapmasam yeter” dediği öne sürülen Safi Arpaguş’un da başkanlıktaki geleneği bozmaması dikkati çekti. Arpaguş, 28 Eylül 2025 ile 11 Mart 2025 dönemini kapsayan 174 günde 10 ülkeye gitti.

KALABALIK HEYET

Arpaguş’un 18 Eylül itibarıyla ziyaret ettiği ülkeler sırasıyla Suudi Arabistan, Bulgaristan, Almanya, Belçika, Fransa, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kosova, Makedonya ve Yunanistan oldu. Arpaguş’un Balkan seyahatlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen iftar programlarına katıldığı bildirildi.

Yurt dışı seyahatlerinde Arpaguş’a, başkan yardımcıları, genel müdürler, daire başkanları, özel kalem müdürü, protokol ve basın ekibi ile korumadan oluşan kalabalık heyetler eşlik etti. Öte yandan Balkan seyahatine Ayasofya Camii görevlilerinin de katıldığı öğrenildi.

“BAŞKANLIK BAŞSIZ”

Diyanet’te Erbaş döneminde başlayan, Arpaguş döneminde ise sürdürülen yurt dışı seyahatleriyle ilgili başkanlık kaynakları, şunları söyledi:

“Diyanet İşleri Başkanları Ramazan ayında genellikle yurt dışı seyahatlerine çıkmazlar. Kendi personeliyle bile iftar yapmayan Arpaguş, yurt dışında iftarlara katılıyor. Başkan, yakınları vefat eden personeli arayıp telefonla bile taziyede bulunmuyor. İftar sofrasında bir araya zaten gelmez. Başkanın ekibi bunları düşünecek derinlikte ve vizyonda olmadığı gibi yakın ekibi de zaten kurumdan habersiz. Başkan Bey Ankara'da çok az duruyor. Ramazan'da ve diğer zamanlarda çoğu zaman İstanbul'da bulunuyor. Başkanlık başsız kaldı. Başkanın gözü ve kulağı olan Özel Kalem Müdürü de her yurt dışı seyahatine gidiyor. Başkanlıkta muhatap kimse yok. Mobil başkanlık var şu an."

∗∗∗

HARCIRAH ZENGİNLERİ

Diyanet’in yurt dışı programına katılan görevliler, ülkelere göre dolar kuru üzerinden kamu günlük harcırah alıyor. Suudi Arabistan seyahatlerindeki harcırahlar ise hacılardan alınan hac ücretlerinden elde edilen karlardan ödeniyor.