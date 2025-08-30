Diyanet kendi yolunu buldu

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yurt dışı etkinliklerine gönderdiği personel için kullandığı kaynak belli oldu. Başkanlığın, Türkiye’deki derin ekonomik krizi yok sayan harcamalarını gözler önüne seren 2025 yılının ilk yarısına yönelik mali bilançoları, yurt dışı görevlendirmeleri kapsamında yapılan fahiş harcamaları da açığa çıkardı.

Yurttaşa, “Az ile yetinin” ve “İsraf haramdır” mesajları veren Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışında düzenlenen dini ve sosyal etkinlikler ile uluslararası toplantılara yüzlerce personel gönderdi. 2024 yılında Diyanet’in öncülüğünde 15 adet ulusal ve uluslararası etkinlik gerçekleştirilirken 2025’in ocak-haziran döneminde gerçekleştirilen uluslararası etkinlik sayısının 10 olduğu bildirildi.

YOLA SAÇILAN PARALAR

Görev süresi boyunca 100’ün üzerinde yurt dışı seyahati gerçekleştiren Ali Erbaş’ın başkanlığını yaptığı Diyanet İşleri Başkanlığı, Ocak-Haziran 2025 döneminde yurt dışında düzenlenen toplantılara onlarca personel gönderdi. Başkanlığın yurt dışı etkinlikleri, dikkatlerin yolluk harcamasına çevrilmesine de yol açtı. 2025 yılının ilk yarısında yurt içi ve yurt dışında düzenlenen organizasyonlarda görevli Diyanet personeli, toplam 261 milyon 924 bin TL kaynak kullandı. Personelin yol, yemek ve konaklama masraflarını içeren, “Yolluklar” kaleminden 2025 yılının tamamında yapılacak harcama ise 799 milyon 592 bin TL olarak öngörüldü.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yurt dışı teşkilatlarında görevli personel sayısı da paylaşıldı. Diyanet İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Diyanet’in yurt dışı teşkilatlarındaki personel sayısı 576’ya ulaştı. Personelin 80’inin kadrolu, 496’sının ise sözleşmeli personelden oluştuğu belirtildi.

REKOR KAYNAK

Diyanet’in 2026 ve 2027 yıllarında yolluklar için harcamayı öngördüğü para da dikkati çekiyor. Başkanlığın 2026 ve 2027 yıllarında sırasıyla 845 milyon 59 bin TL ve 917 milyon 383 bin TL yolluk giderine imza atması bekleniyor.

∗∗∗

HUTBELERE SUÇ DUYURUSU

Kadın örgütleri ve Medeni Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz Kampanya Grubu, bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu. Kadınlar, 15 Ağustos’ta 90 bin camide okutulan Cuma hutbesinde kadınların kazanılmış haklarına açıkça saldırıldığını söyledi. Kadınlar, hutbede kız çocuklarının mirastan pay talep etmesinin “erkeklerin hakkına göz dikmek” gibi sunulduğunu hatırlatarak, bunun Anayasa’nın 10. ve 41. maddeleriyle Medeni Kanun’un eşit paylaşım hükümlerine aykırı olduğunu vurguladı.