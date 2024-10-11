Diyanet kitap değil, para bastı

Dev bütçesi ve harcamalarının yanı sıra, siyaset ile kurduğu ilişki nedeniyle de Türkiye’nin en tartışmalı kurumlarından biri haline gelen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ocak-Ekim 2024 dönemindeki matbaa harcamasının 70 milyon TL’yi aştığı öğrenildi.

Yoksulluk ile boğuşan yurttaşın vergileri ile oluşturulan dev bütçesiyle tartışılan Diyanet’in dört farklı kitap basım ihalesi kapsamında harcadığı tutar, 70 milyon 417 bin 300 TL oldu. İhalelerin en maliyetlisinin, 35 milyon 647 bin 800 TL’lik sözleşme tutarı ile “Kur’an-ı Kerim Bilgisayara Hatlı Orta Boy Basım İşi” ihalesi olduğu bildirildi.

ASKERE TEMEL DİNİ BİLGİ

Başkanlığın ocak-ekim döneminde 70,4 milyon TL’yi bulan kitap basım ihaleleri, diğer kitaplara göre şöyle sıralandı:

• Kur’an-ı Kerim Bilgisayar Hatlı Rahle Boy Basım işi: 32 milyon 899 bin 500 TL

• Seyyid Bey Külliyatı: 922 bin TL

• Askere Temel Dini Bilgiler: 948 bin TL