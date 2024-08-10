Diyanet kripto para peşinde şirket açmış

Politika Servisi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kripto paraların caiz olup olmadığına ilişkin soruya, "Güvenilir olmadığı ve istismara açık olduğu için caiz diyemeyiz" diye yanıt vermişti. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurduğu yeni şirketin coin satabileceği, Metaverse gibi sanal evrenler kuracağı ortaya çıktı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir süre önce bir bilişim şirketi kurduğu ortaya çıktı. 14 Şubat 2023'te kurulan şirketin adı CMIT Bilişim ve ARGE Anonim Şirketi. Şirketin kurucusu Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulan TDV Eğitim Yatırım Anonim Şirketi. Kısa Dalga'da yer alan habere göre şirketin kuruluş sermayesi ise 2 milyon lira.

Şirketin kuruluşundan yaklaşık iki ay sonra Ankara OSTİM Teknopark'ta bir de şube açtığı da öğrenildi. Şirketin merkezi ise Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde bulunuyor.