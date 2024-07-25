Diyanet, krizi fırsata çevirdi

Diyanet’in, aylık dergilerine fahiş zam yaptığı ortaya çıktı. Başkanlığın, basım maliyetinin dört kat üzerinde bedelle rafa koyduğu dergilerinin fiyatının yüzde 160 arttırıldığı öğrenildi.

Türkiye’de milyonlarca yurttaşı yoksulluğa sürükleyen ekonomik krize rağmen fahiş harcamalarından geri durmayan Diyanet İşleri Başkanlığı, fahiş kâr elde ettiği aylık dergilerinin satış fiyatını 2,5 kat artırdı. Hemen her yıl on milyonlarca lira kar elde edilen Diyanet Çocuk, Diyanet Aile ve Diyanet Aylık dergilerinin satış fiyatlarında Temmuz 2024 itibarıyla Temmuz 2023’e oranla yüzde 160 artış kaydedildi.

İktidar eliyle yaratılan ekonomik kriz nedeniyle iğneden ipliğe tüm ürünlere gelen zamların ardından Diyanet, bir kez daha iktidarın yanında saf tuttu. Giderek derinleşen ekonomik krizin on milyonlarca yurttaşı en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale getirdiği günlerde Başkanlık, fetva ile iktidara destek oldu.

FAHİŞ ZAMLAR

Temel gıda ürünleri dahil çok sayıda ürüne gelen fahiş zamların ardından, “Fiyatları tayin eden Allah’tır” fetvası veren Diyanet’in yayın satış sitesindeki fiyat değişimleri ise dikkati çekti. Temmuz 2023’te 25 TL’ye satılan Diyanet Çocuk dergisinin satış fiyatı Temmuz 2024 itibarıyla yüzde 160 zamla 65 TL’ye fırladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait Diyanet Aylık ve Diyanet Aile dergilerinin fiyatları da aynı oranda arttı. Buna göre, Temmuz 2023’te 22,5 TL olan Diyanet Aylık derginin Diyanet Yayınları’nın sitesindeki satış fiyatı, Temmuz 2024 itibarıyla 65 TL olarak sabitlendi Aile dergisinin fiyatı da yine yüzde 106 zamlanarak 12 ay içinde 25 TL’den 65 TL’ye yükseldi.

MALİYETİN DÖRT KATINA SATIŞ

Diyanet’in dergiler için yaptığı basım ihaleleri kapsamında harcanan para ile satış fiyatları arasındaki uçurum da başkanlığın fahiş karını ortaya koyuyor. Aralık 2023’te 24 milyon 385 bin 600 TL’ye sonuçlanan dergilerin basım ihalesine göre, yalnızca bir sayının basım maliyeti 16,04 TL ile ifade ediliyor. Diyanet ise 16 TL’den bastırdığı bir dergiyi üzerine yüzde 306 kar koyarak 65 TL’den satıyor.