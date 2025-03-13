Diyanet liselerde resim yarışması düzenleyecek!

Haber Merkezi

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün liselerde resim yarışması düzenleyeceği ortaya çıktı. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü kapsamında ortaöğretim okullarında düzenlenecek olan resim yarışmasına Diyanet el attı. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce okullara gönderilen bilgi notuna göre yarışma “Çanakkale Ruhu” teması ile resim alanında yapılacak.

Yazıda, müftülüklerin katılım sürecinde öğrencilere “kolaylık” sağlanabilmesi adı altında il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul yönetimleri ile görüşerek başvuru işlemlerinin müftülükler adına okul idaresi tarafından alınabileceği belirtildi.

Yarışmaya katılan öğrenciler arasından seçilecek olan isimlerin ilçe müftülüklerinde oluşturulacak komisyon tarafından belirleneceği belirtilen yazıda, büyükşehir statüsünde olmayan iller için ise il müftülükleri tarafından komisyon kurulacağı belirtildi. Dereceye giren öğrencilere müftülük tarafından Türkiye Diyanet Vakfı’nca ödül verileceği öğrenildi. Yarışmanın değerlendirme komisyonunda ise müftü veya müftü yardımcısının da yer alacağı ortaya çıktı.