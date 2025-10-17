Diyanet mahkeme kararını tanımıyor!

Diyanet İşleri Başkanlığı cami cemaatini AKP mitingine götürmeyen 32 yaşındaki imam Yusuf Kılıç’a mahkeme kararına rağmen yine ceza verdi.

Kılıç, İzmir’de görev yaparken AKP Buca İlçe Başkanlığı yöneticisi İhsan Sabır tarafından arandı. Kılıç’tan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Nisan 2023’teki İzmir Gündoğdu Meydanı’nda yapacağı mitinge cemaatini getirmesi istendi. Ancak Kılıç bu talebi kabul etmedi.

Bu yaşananların sosyal medyaya yansımasından sonra Diyanet İşleri Bakanlığı, Kılıç hakkında hem soruşturma başlattı hem de 29 Mayıs 2023’te Buca’daki başka bir camide görevlendirdi. Bir süre sonra Kılıç’ı arayan bir Diyanet yetkilisi “AKP yöneticileri tarafından aranmadığını söylediği ve özür dilediği bir video çekmesini” istedi, aksi durumda ihraç edileceği tehdidinde bulundu. Kılıç bunu da kabul etmedi, Gezi’ye damgasını vuran müezzin Fuat Yıldırım gibi “Ben din insanıyım yalan söylemem” dedi.

GÜVEN VE SAYGINLIĞI ZEDELEMİŞ

Soruşturmanın sonucunda Diyanet İşleri Bakanlığı, Kılıç'ı “Toplumun din görevlilerine karşı duyduğu güven ve saygınlık zedelenmesine neden olduğunu, tavrının iyi niyetli olmadığı” gerekçesiyle cezalandırdı. "Kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası verilen İmam Kılıç, hem de İzmir’den başka kentin köyüne sürüldü.

MAHKEMEYE RAĞMEN CEZA

Kılıç, Diyanet’in verdiği cezayı İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Başvuruyu değerlendiren İdare Mahkemesi ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen cezayı iptal etti. Mahkeme kararında, kademe durdurma cezasında “hukuka uyarlık bulunmadığı” vurgulandı.

Ancak önceki Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın talimatıyla imam Kılıç hakkında yeniden soruşturma açıldı. Bu sefer de 20 Ağustos 2025’te Kılıç’ın itirazı reddedildi ve ceza kesinleşti.

Kılıç, çocuk evlilikleri ile cemaat ve tarikatlara karşı söylemleri, Cumhuriyet değerlerine bağlılığıyla tanınıyor.