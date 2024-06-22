Diyanet milyarlarca lirayı öğütüyor: Her gün 262 milyon TL

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde yaptığı harcama belli oldu. 2024 yılına 91 milyar 824 milyon 805 bin TL’lik bütçeyle başlayan başkanlığın, Ocak-Mayıs döneminde 40 milyar TL’ye yakın para harcadığı belirlendi. Lüks makam araçları ve beş yıldızlı otel toplantıları başta olmak üzere, adı lüks ve şatafat ile anılan başkanlığın beş aylık harcaması, 12 aylık bütçesinin yüzde 43’ünü oluşturdu.

Hemen her ay milyarlarca lira para harcayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, mayıs ayında da geleneği bozmadığı öğrenildi. Diyanet’in, aralarında icracı bakanlıkların da yer aldığı çok sayıda bakanlığı geride bırakan mayıs ayı harcaması kayıtlara, 7 milyar 474 milyon 735 bin TL olarak kayıtlara geçti.

HER AY MİLYARLARCA LİRA

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin harcamalarını ortaya koyan verilerine göre, Ali Erbaş’ın başkanlığını yaptığı Diyanet, ocak ayında 9 milyar 726 milyon 132 bin TL’lik, şubat ayında ise 7 milyar 165 milyon 217 bin TL’lik, mart ayında ise 7 milyar 454 milyon 114 bin TL’lik harcamaya imza attı.

Başkanlığın harcama musluğu, nisan ve mayıs aylarında da açık kaldı. Devasa bütçeli kurumun nisan ayında 7 milyar 488 milyon 621 bin TL harcadığı belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın mayıs ayında harcadığı paranın ise 7 milyar 474 milyon 735 bin TL olduğu bildirildi. Başkanlığın Ocak-Mayıs 2024 döneminde yaptığı toplam harcama ise 39 milyar 308 milyon 819 bin TL’ye ulaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, harcaması itibarıyla icracı bakanlıkların da yer aldığı çok sayıda kamu kurumunun üzerine çıktı. Başkanlığın ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayı toplam harcaması ile geride bıraktığı kamu kurumları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da yer aldı. Diyanet’in, Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan da fazla para harcadığı tespit edildi.

PARA ÖĞÜTÜYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın mayıs ayında gerçekleştirdiği 39,3 milyar TL’lik harcama, günlük 262 milyon 58 bin TL’ye denk geliyor. Diyanet’in beş ayda imza attığı harcama, 2 milyon 312 bin 11 asgari ücret toplamından oluşuyor.

Diyanet’in toplam 39,3 milyar TL harcadığı Ocak-Mayıs 2024 döneminde, bazı bakanlıkların harcamaları ise şöyle sıralandı:

• Kültür Ve Turizm Bakanlığı: 15,1 Milyar TL

• Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı: 32,8 Milyar TL

• Ticaret Bakanlığı: 14 Milyar TL

• Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 18,3 Milyar TL

• Dışişleri Bakanlığı: 10,3 Milyar TL