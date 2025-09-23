Diyanet müteahhitliğe soyundu: Kat karşılığı inşaat

Devasa geliri ve yüksek harcamalarına karşın Sayıştay’ın denetim kapsamı dışında olan Türkiye Diyanet Vakfı’na bağlı şirketlere bir yenisi daha eklendi. Diyanet Vakfı, “Emlak, yatırım” ve “İnşaat” alanlarında faaliyet gösteren yeni bir şirket daha kurdu. Şirketin kuruluş sermayesi 23 milyon TL olarak belirlendi.

2024 yılında, 9,1 milyar TL’si bağışlardan olmak üzere toplam 12,7 milyar TL gelir elde eden Diyanet Vakfı, işleri büyüttü. Vakfa bağlı bir şirketin bölünmesi, yeni bir şirket daha doğurdu.

SERMAYESİ 23 MİLYON TL

16 Eylül’de alınan karar kapsamında, TDV Eğitim Yatırım Anonim Şirketi bölündü. Şirketin bölünmesi ile yeni bir Anonim Şirketi kurulduğu bildirildi. Şirketin ismi KOMAŞ İnşaat Anonim Şirketi oldu. Şirketin sermayesinin 23 milyon TL, tek pay sahibinin ise TDV Eğitim Yatırım Anonim Şirketi olduğu belirtildi. Şirket yetkilisi kısmına ise Necmettin Karakaş ismi yazıldı.

YOK YOK

Şirketin faaliyet alanlarının genişliği de dikkati çekti. Buna göre, KOMAŞ İnşaat Anonim Şirketinin bazı çalışma alanları, “Gayrimenkul-emlak faaliyetleri, yatırım faaliyetleri, inşaat faaliyetleri, arsa ve yapı projeleri, kat karşılığı inşaat, organizasyon faaliyetleri” ve “Danışmanlık” olarak sıralandı.

***

DEVASA GELİR

Diyanet Vakfı’nın gelirlerinde, yıllar itibarıyla yaşanan artış da dikkati çekiyor.

Vakfın 2017 ve 2024 yıllarını da kapsayan sekiz yıllık dönemde topladığı para, yıllara göre şöyle sıralanıyor:

2017: 914,2 milyon TL

2018: 1,2 milyar TL

2019: 1,2 milyar TL

2020: 1,2 milyar TL

2021: 2,1 milyar TL

2022: 4 milyar TL

2023: 8,7 milyar TL

2024: 12,7 milyar TL