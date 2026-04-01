Diyanet öğrencileri yine camiye götürülecek

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okullara gönderdiği yazıyla 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' (ÇEDES) projesi kapsamında camilerde "yılsonu şenlikleri" düzenleneceği ortaya çıktı. Yazı 26 Mart'ta MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından okullara gönderildi. Şenliklerin Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “ev sahipliğinde” yapılacağı vurgulanan şenliklerin, 1 Nisan ila 15 Haziran 2026 tarihlerinde düzenleneceği bildirildi.

Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Hukuk Sekreteri Çayan Çalık, geçen yıl ÇEDES kapsamında okullarda düzenlenen gerici etkinleri ve çocukların ders saatlerinde camiye götürüldüğünü anımsattı.

MEB’in önceki yıllarda müfredata dahil etmiş olduğu bilim dışı programlarla bilimsel eğitimin önemli ölçüde ortadan kaldırıldığını söyleyen Çalık, “Bakanlıkça gönderilen yazıda bütün kademelerdeki okulların bu etkinliklere dahil edilmesi hedeflendiği anlaşılıyor. Bu okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise... Dolayısıyla Bakanlık, eğitim-öğretim faaliyetlerine dahil olmuş tüm çocukların dinci propagandaya maruz bırakılması konusunda özel bir çaba içerisinde” dedi.

Çalık, okul öncesinden başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki çocukların gelişimlerinde elde edecekleri her kazanımı dini referanslara bağlandığını söyledi. Çalık, “Bu bilimsel eğitimin tamamen bir kenara bırakılmış olduğunu, laikliğin kırıntısına bile tahammül etmeyen bir yaklaşımın, gerici bir kuşatma ve bilim dışı eğitimin inşası konusunda daha da cüretkâr davranacaklarını göstermektedir” ifadelerini kullandı. Toplumun, her yaşta yurttaşın yaşam biçimlerine müdahale edilmesine yönelik ciddi bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu aktaran Çalık, Eğitim Sen olarak laiklik ve bilimsel eğitimi kazanana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.