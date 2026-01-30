Diyanet ordusu 143 bini aştı: 139,2 milyar TL’lik kaynak kullanılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ocak 2026 itibarıyla yurtiçi ve yurt dışındaki toplam personel sayısı belli oldu. Başkanlığın 2026 yılı hedeflerini içeren Performans Programı ile paylaşılan veriye göre, dev bir orduyu anımsatan Diyanet’in personel sayısı, 145 bine dayandı. Diyanet'in personel sayısı Artvin, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bilecik, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır ve Kilis gibi kentlerin nüfusunu geçti.

Diyanet, 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleştirilen faaliyetlerini ve 2026 yılı hedeflerini Performans Programı Raporu’nda bir araya getirdi. Rapor, başkanlığın personel sayısının ulaştığı devasa boyutu gözler önüne serdi.

YURT DIŞINDA 570 PERSONEL

Başkanlığın verilerine göre, 2018 yılında 124 bin 407 olan personel sayısı, Ocak 2025 itibarıyla 143 bin 633’e çıktı. Toplam 143,6 bin personelin 137 bin 988’inin müftülükler bünyesinde, bin 828’inin ise merkez teşkilatında çalıştığı belirtildi. Dini Yüksek İhtisas Merkezleri bünyesindeki personel sayısının bin 935, Dini İhtisas Merkezleri bünyesindeki personel sayısının ise bin 312 olduğu bildirildi. Diyanet’in yurt dışı teşkilatlarında görev yapan personel sayısı ise kayıtlara, 570 olarak geçti.

Başkanlığın personel sayısında yıllara göre yaşanan değişim de rapora yansıdı. 2018 yılında 124 bin 407, 2020 yılında 127 bin 892 olan diyanet personeli sayısı, 2022-2025 döneminde yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2022: 137 bin 563

• 2023: 140 bin 185

• 2024: 143 bin 429

• 2025: 143 bin 633

DEV HARCAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 143 bin 633’e ulaşan personeli için 2026 yılında kullanılması öngörülen kaynak da Diyanet’in raporlarında paylaşıldı. 2021 yılında 10,5 milyar TL olan Diyanet’in personeli gideri tahmini, 2026, 2027 ve 2028 yıllarına göre şöyle kaydedildi:

• 2026: 139 milyar 223 milyon 278 bin TL

• 2027: 156 milyar 675 milyon 759 bin TL

• 2028: 172 milyar 371 milyon 790 bin TL