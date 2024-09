Diyanet ordusu iki senede yarım trilyon yutacak

Hemen her yıl aralarında icracı bakanlıkların da yer aldığı çok sayıda bakanlığı bütçesi itibarıyla geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın personel sayısı da giderek büyüyor. Başkanlık, 2024 itibarıyla 140 bini aşan personel sayısıyla dev bir orduya dönüştü. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 140 bin 185 olarak açıkladığı personeli için her yıl on milyarlarca liralık kaynak kullanılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2025 ve 2026 yıllarını da kapsayan 2025-2027 döneminde personel gideri için aktarılması planlanan ödeneğin büyüklüğü de dikkati çekiyor. Başkanlık personelinin 2025-2027 döneminde kullanması öngörülen toplam kaynağın 500 milyar TL’ye dayanması bekleniyor.

PERSONEL SAYISI ARTIYOR

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanan Orta Vadeli Plan (OVP) da Diyanet personelinin para yutmaya devam edeceğini ortaya koyuyor. 2025, 2026 ve 2027 yıllarında Diyanet personeli için kullanılacak toplam kaynağın 489 milyar 104 milyon 240 bin TL olması planlanıyor.

2023 yılında 39 milyar 596 milyon 815 bin TL, 2024’ün ilk yarısında ise 77 milyar 577 milyon TL olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın personeli giderinin, 2025-2027 döneminde yıllara göre şöyle gerçekleşmesi bekleniyor:

• 2025: 110 milyar 56 milyon 770 bin TL

• 2026: 130 milyar 70 milyon 395 bin TL

• 2027: 148 milyar 976 milyon 975 bin TL

Haziran 2023 itibarıyla 140 bini aşan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın personel sayısında yıllar itibarıyla giderek artıyor. Diyanet’e bağlı görev yapan personel sayısı yıllar itibarıyla şöyle:

• 2012: 114 bin 882

• 2014: 120 bin 28

• 2016: 120 bin 651

• 2018: 124 bin 407

• 2020: 127 bin 892

• 2022: 137 bin 563

• 2023: 140 bin 185

BAKANLIKLAR DİYANET’E YETİŞEMİYOR

Erbaş başkanlığındaki Diyanet, personel sayısı itibarıyla çok sayıda kamu idaresini geride bırakıyor. Diyanet’ten çok daha az personeli bulunan kamu idareleri ve personel sayıları ise 2024 itibarıyla şöyle kaydediliyor:

Gençlik ve Spor Bakanlığı: 87 bin 446

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 64 bin 997

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 24 bin 534

Tarım ve Orman Bakanlığı: 106 bin 887

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: 10 bin 133