Diyanet para harcamada ihtisaslı

Yurttaşın alım gücünü altüst eden ekonomik buhrana karşı, “Akşam pazarı” önerisinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İzmir’de yapımına devam edilen Dini Yüksek İhtisas Merkezi için ayrılan bütçe güncellendi.

Toplam 23 bin metrekare alana inşa edilen merkez için 2024 yılı itibarıyla 93 milyon 885 bin TL harcandığı öğrenilirken 2025 yılında tamamlanması planlanan tesisin proje tutarının 500 milyon TL’ye dayandığı belirlendi.

Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik krizi yok sayan astronomik harcamaları nedeniyle tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı’nca inşa edilen İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi için harcanacak toplam para dudak uçuklattı. 2022 yılında yapımına başlanan ve 2025 yılına kadar tamamlanması planlanan 23 bin 122 metrekarelik tesis için merkezi bütçeden Diyanet’e ayrılması planlanan kaynak da israfın büyüklüğünü ortaya koydu.

İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nin temelinin atıldığı 2022 yılında yapılan harcama kayıtlara, 18 milyon TL olarak geçti. İhtisas merkezi için 2023 yılında ise 75 milyon 885 bin TL harcandı. Diyanet’in dev tesisi için 2022 ve 2023 yıllarında harcanan toplam para 93 milyon 885 bin TL oldu.

Yapımına devam edilen Dini Yüksek İhtisas Merkezi için 2024 yılı yatırım programından da dev pay ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın verilerine göre, tesis için 2024 yılı yatırım bütçesinden Diyanet’e 120 milyon TL ödenek aktarıldı.

MALİYET YERİNDE DURMUYOR

2022-2023 döneminde 93,38 milyon TL para yutan İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nin proje tutarındaki güncelleme de dikkati çekti. Buna göre, 2022’de 123 milyon 900 bin TL olan tesisin toplam proje tutarı, 2024 yılına yönelik belgelerde 460 milyon TL olarak değiştirildi.