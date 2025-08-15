Diyanet para öğüttü: Ocak-Temmuz döneminde 73,7 milyar TL

2025 yılına 130,1 milyar TL bütçe ile başlayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ocak-Temmuz 2025 döneminde gerçekleştirdiği toplam harcama paylaşıldı. Başkanlığın 2025’in yedi ayında yaptığı harcama 70 milyar TL’yi aştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ölçüsüz harcama geleneği, 2025 yılında da bozulmadı. Hemen her ay milyarlarca lira harcama yapan Diyanet’in Ocak-Temmuz 2025 dönemi toplam harcaması, çok sayıda bakanlığın harcamasını geride bıraktı.

REKOR HARCAMA

Kamu idarelerinin harcamalarını ortaya koyan mali verilere göre, Ocak 2025’te 13 milyar 430 milyon 10 bin TL’lik kaynak kullanan Diyanet İşleri Başkanlığı, Şubat 2025’te ise 9 milyar 450 milyon 731 bin TL’lik kaynak tüketti. Başkanlık, milyarlarca lira harcama geleneğini mart ve nisan ayında da sürdürdü.

Başkanlığın mart ayı harcaması kayıtlara, 9 milyar 659 milyon 779 bin TL olarak geçti. Diyanet, Türkiye'deki ekonomik krizin giderek derinleştiği nisan ayında ise 9 milyar 943 milyon 341 bin TL’lik harcama gerçekleştirdi. Diyanet’in, mayıs ayında kullandığı kaynağın 9 milyar 826 milyon 369 bin TL haziran ayında kullandığı kaynağın ise 9 milyar 966 milyon 96 bin TL olduğu bildirildi. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin aylık harcamalarını içeren mali raporlarına göre, başkanlığın temmuz ayında yaptığı harcama ise 11 milyar 492 milyon 326 bin TL ile ifade edildi.

Başkanlığın 2025’in ocak-temmuz döneminde imza attığı harcamanın toplamı, 73 milyar 768 milyon 653 bin TL’ye ulaştı. Başkanlığın yedi aylık harcamasının günlük karşılığı ise 351 milyon 279 bin 300 TL olarak hesaplandı.

HER AY MİLYONLARCA LİRA

Başkanlığın Ocak-Temmuz 2025 dönemindeki harcaması, aylara göre şöyle kaydedildi:

Ocak: 13,4 milyar TL

Şubat: 9,4 milyar TL

Mart: 9,6 milyar TL

Nisan: 9,9 milyar TL

Mayıs: 9,8 milyar TL

Haziran: 9,9 milyar TL

Temmuz: 11,4 milyar TL

SANAYİ BAKANLIĞI GERİDE

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ocak-Temmuz 2025 döneminde imza attığı 73,7 milyar TL’lik harcama ile 41 kamu idaresinden 27’sinin harcamasını geriye itti. Ocak-Temmuz 2025 döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan daha az para harcayan bazı kamu idareleri şöyle sıralandı: