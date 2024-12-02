Diyanet para yağdırdı

Yoksulluk ile boğuşan yurttaşın vergileri ile oluşturulan dev bütçesiyle tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılında satışa çıkaracağı dergilerin basım anlaşmasını tamamladı.

Hemen her yıl on milyonlarca liralık matbaa harcamasına imza atan başkanlık, 2025 yılı için bastıracağı beş dergi için de kesenin ağzını açtı.

DERGİLER İÇİN 43,5 MİLYON TL

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Aylık, Aile, Çocuk, Okul Öncesi” ve “Gerçekten” isimli dergilerin basımı için 6 Kasım 2024 tarihinde ihale düzenledi. Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen ihaleye beş şirket teklif verdi. Teklifleri değerlendiren ihale komisyonu, bir şirketin teklifini geçersiz saydı. Geçersiz sayılan teklifin ardından ihaledeki toplam teklif sayısı dörtte kaldı.

Diyanet İşleri Bakanlığı’nın aylık yayımlanan beş dergisinin basım işini kapsayan ihalenin sözleşmesine 26 Kasım’da imzalar atıldı. İhalenin sonuç ilanı ise 29 Kasım’da kamuoyu ile paylaşıldı. Sonuç ilanına göre Diyanet İşleri Başkanlığı, beş dergisinin basım işini İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi’ne verdi. Şirket ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan sözleşmenin bedelinin 43 milyon 593 bin TL olduğu bildirildi.

ÇOCUKLAR İÇİN KUDÜS ETKİNLİKLERİ

Aylık dergileri için İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi ile 43,5 milyon TL’lik anlaşma yapan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın matbaa harcaması bununla da sınırlı kalmadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, 1 milyon 532 bin TL ödeyerek, “Çocuklar için Kudüs Etkinlikleri” isimli kitap bastırdığı öğrenildi.

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REKOR MATBAA HARCAMASI

2025 yılında satışa çıkaracağı dergilerin basımı için on milyonlarca lira harcama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2024 yılındaki matbaa harcaması da dudak uçuklatıyor. Başkanlığın 2024 yılında yaptığı matbaa harcamaları 240 milyon 802 bin TL ile ifade ediliyor.