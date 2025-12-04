Diyanet parayı dergilerine akıttı

Yoksulluk ile boğuşan yurttaşın vergileri ile oluşturulan dev bütçesiyle tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılında satışa çıkaracağı dergilerin basım anlaşmasını tamamladı. Hemen her yıl on milyonlarca liralık matbaa harcamasına imza atan başkanlık, 2026 yılı için bastıracağı beş dergi için de kesenin ağzını açtı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Aylık, Aile, Çocuk, Okul Öncesi” ve “Gerçekten” isimli dergilerin basımı için 5 Kasım 2025 tarihinde ihale düzenledi. Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen ihale, 2 Aralık’ta sonuçlandı. Teklifleri değerlendiren ihale komisyonu, Başak Matbaacılık isimli şirketin teklifini uygun buldu.

2 ARALIK’TA SÖZLEŞME

Diyanet İşleri Bakanlığı’nın aylık yayımlanan beş dergisinin basım işini kapsayan ihalenin sözleşmesine 2 Aralık’ta imzalar atıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, beş dergisinin basım işini Başak Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri İthalat İhracat Anonim Şirketi’ne verdi. Şirket ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan sözleşmenin bedelinin 49 milyon 627 bin TL olduğu bildirildi.

KATLANAN MALİYET

2026 yılında satışa çıkaracağı dergilerin basımı için 49,6 milyon TL’lik harcama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dergilerinin basım maliyetinde yıllar itibarıyla yaşanan artış da dikkati çekti. Başkanlığın, 2023 ve 2024 yıllarındaki dergi basım maliyeti ise kayıtlara sırasıyla 34,6 milyon TL ve 43,5 milyon TL olarak geçti.

YÜZ MİLYONLARCA LİRA

Diyanet’in yaptığı toplam harcamada en büyük pay sahibi müdürlük olan Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü’nün başlangıç ödeneğinde yıllar itibarıyla yaşanan artış da dikkati çekiyor. 2021 yılında 59 milyon 540 bin TL olan müdürlüğün başlangıç ödeneği, 2022-2025 döneminde ise yıllara göre şöyle sıralanıyor: