Diyanet personelinin nargile keyfi: Mekke’de nargile ateşi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Mekke Sorumlusu Ahmet Daştanbek’in yer aldığı görüntüler kamuoyunda infial yarattı. Sosyal medyada paylaşılan ve Daştanbek’in para sayma görüntülerini içeren videonun, “Rüşvetin belgesi” olduğu öne sürüldü.

Görüntülerin büyük tepki çekmesi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. BirGün’e bilgi veren Diyanet kaynakları, “Konunun üzerine hassasiyetle gidileceğini” savunurken Diyanet personeli, Daştanbek ile ilgili çok sayıda başka iddia bulunduğunu öne sürerek, “Yıllarca iddiaların üzeri örtüldü” dedi.

NARGİLE DETAYI

Daştekin’in, “Rüşvet” olduğu iddia edilen paraları sayma görüntülerini içeren videonun ardından bir yeni video daha servis edildi. Mekke’deki bir odada, Diyanet personelinin nargile içtiği görüntülerin yer aldığı videodaki Kuranı Kerim detayları da dikkati çekti. Kuranı Kerim’lerin muhafaza edildiği odada öte yandan nargile közü için ateş yakıldığı da öğrenildi.

ERBAŞ’IN MİRASI

Görüntülerle ilgili konuşan Diyanet personeli, “Dindarlık, görüntü ve şekilde kaldı” diyerek gelişmelere tepki gösterdi. Kitlelerin, süslü cümleler ile kandırıldığını belirten Diyanet personeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu video kaç gündür internette dolaşıyor. Diyanet'i yönetenlerin derdi koltuklarını ve menfaatlerini korumaktan başka bir şey değil. Dini açıdan en mukaddes kitabın huzurunda yapılan eyleme hala tek bir izah yapılmadı. Çok üzücü ve acınası bir durumdayız. Sözün de vicdanın da ahlakın da tüketildiği böyle bir dönem görmedik. Erbaş ve ekibi öyle bir miras bırakıyorlar ki dünyalarının sonu ve ahiretleri nasıl olacak çok merak ediyorum."

BİRCAN’IN SESSİZLİĞİ

Sosyal medyayı aktif kullanmasıyla tanınan Hac Genel Müdürü Remzi Bircan’ın, görüntülerin ardından sessiz kalması da dikkati çekiyor. Bircan’ın, 28 Temmuz itibarıyla Diyanet’in konuyla ilgili basın açıklamasını dahi paylaşmadığı görülüyor.