Diyanet rahat harcıyor: Günde 360,3 milyon TL

2025 yılına 130,1 milyar TL bütçe ile başlayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ocak-Ağustos 2025 döneminde gerçekleştirdiği toplam harcama paylaşıldı. Başkanlığın 2025’in sekiz ayında yaptığı harcama 85 milyar TL’yi aştı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ölçüsüz harcama geleneği, 2025 yılında da bozulmadı. Hemen her ay milyarlarca lira harcama yapan Diyanet’in Ocak-Ağustos 2025 dönemi toplam harcaması, çok sayıda bakanlığın harcamasını geride bıraktı.

ÖĞÜTÜLEN PARALAR

Kamu idarelerinin harcamalarını ortaya koyan mali verilere göre, Ocak 2025’te 13 milyar 430 milyon 10 bin TL’lik kaynak kullanan Diyanet İşleri Başkanlığı, Şubat 2025’te ise 9 milyar 450 milyon 731 bin TL’lik kaynak tüketti. Başkanlık, milyarlarca lira harcama geleneğini mart ve nisan ayında da sürdürdü.

Başkanlığın mart ayı harcaması kayıtlara, 9 milyar 659 milyon 779 bin TL olarak geçti. Diyanet, Türkiye’deki ekonomik krizin giderek derinleştiği nisan ayında ise 9 milyar 943 milyon 341 bin TL’lik harcama gerçekleştirdi. Diyanet’in, mayıs ayında kullandığı kaynağın 9 milyar 826 milyon 369 bin TL haziran ayında kullandığı kaynağın ise 9 milyar 966 milyon 96 bin TL olduğu bildirildi.

AĞUSTOS’TA REKOR

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin aylık harcamalarını içeren mali raporlarına göre, başkanlığın temmuz ayında yaptığı harcama ise 11 milyar 492 milyon 326 bin TL ile ifade edildi. Başkanlık, ağustos ayında yaptığı harcama ise 12 milyar 704 milyon 427 bin TL olarak kaydedildi. Başkanlığın 2025’in ocak-ağustos döneminde imza attığı harcamanın toplamı, 86 milyar 473 milyon 80 bin TL’ye ulaştı. Başkanlığın sekiz aylık harcamasının günlük karşılığı ise 360 milyon 304 bin 500 TL olarak hesaplandı.

Başkanlığın Ocak-Ağustos 2025 dönemindeki harcaması, aylara göre şöyle gerçekleşti:

• Ocak: 13,4 milyar TL

• Şubat: 9,4 milyar TL

• Mart: 9,6 milyar TL

• Nisan: 9,9 milyar TL

• Mayıs: 9,8 milyar TL

• Haziran: 9,9 milyar TL

• Temmuz: 11,4 milyar TL

• Ağustos: 12,7 milyar TL