Diyanet rekor tazeledi

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılının ilk yarısına yönelik mali tablolarını açıkladı. Hemen her yıl dev bütçesi nedeniyle tartışılan ve ekonomik krizi yok sayan harcamalara imza atan başkanlığın Ocak-Haziran 2025 dönemindeki harcaması mali raporlara, 62 milyar 276 milyon 326 bin TL olarak yansıdı. Yurttaşa, "Aza tamah" öğütleri veren Diyanet’in 2025’in ilk yarısında gerçekleştirdiği harcama, 2024’ün aynı dönemine oranla yüzde 33,2 arttı.

Personel sayısıyla dev bir orduyu anımsatan başkanlığın yalnızca personel gideri kayıtlara, 53 milyar 673 milyon 599 bin TL olarak geçti.

REKOR MAL ALIMI

2025 yılının ocak-haziran döneminde 62,2 milyar TL harcayan Diyanet’in, mal ve hizmet alım giderleri ile sermaye transferleri de hesaplandı. Başkanlığın, 2024 yılının ilk yarısında 802 milyon 456 bin TL olan mal ve hizmet alımı harcaması, 2025 yılının ilk yarısında 1 milyar 100 milyon 53 bin TL’ye ulaştı. Mal ve hizmet alımının detayları, bazı kalemlere göre şöyle sıralandı:

• Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: 675 milyon 377 bin TL

• Yolluklar: 261 milyon 924 bin TL

• Görev Giderleri: 9 milyon 941 bin TL

• Hizmet Alımları: 119 milyon 679 bin TL

• Temsil ve Tanıtma: 315 bin TL

KATLANAN SERMAYE GİDERİ

Başkanlığın sermaye giderlerindeki artış da dikkati çekti. 2024 yılının ilk yarısında 266 milyon 151 bin TL olan Diyanet’in sermaye gideri, 2025 yılının ilk yarısında 320 milyon 93 bin TL olarak gerçekleşti.

VAKIFLARA 330,5 MİLYON

Mali rapora göre, Ocak-Haziran 2025 döneminde Diyanet, “Kar amacı gütmeyen kuruluşlar” adı altında faaliyet gösteren vakıf ve derneklere toplam 330 milyon 568 bin TL aktardı. Vakıf ve derneklere 2025’in ilk yarısında aktarılan paranın, 2024’ün ilk yarısına oranla yüzde 71 arttığı belirtildi.

MATBAAYA REKOR BÜTÇE

Diyanet’in, 2025 yılında gerçekleştireceği kitap alımı ve eser basımı için ayırdığı kaynak da paylaşıldı. Hemen her yıl yüz milyonlarca liralık matbaa harcamasına imza atan başkanlığın 2024-2027 döneminde imza atacağı toplam matbaa harcaması, 563 milyon 996 bin TL olarak öngörüldü.

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BAŞKANLIĞIN HUTBE DEĞİL, ŞERİAT FETVASI

Diyanet bu haftaki cuma hutbesinde "dövme yaptırmak, estetik operasyon geçirmek ve dar kıyafet giymeyi" konu edindi. Hutbede mahremiyetin pervasızca ihlal edildiği ve giyim sektörü ile bazı medya çevrelerinin, "özgürlük" ve "çağdaşlık" adı altında "çıplaklığı" özendirdiği iddia edilen hutbede estetik operasyonlar ise "şeytanın oyununa gelmek" olarak nitelendirildi. Hutbede bazı sinema, dizi film, dijital mecralarda yapılan yayınlar ve reklamların da "aile kurumuna yapılan bir saldırı" olduğu savunuldu. Hutbenin sonunda "Bu, çağdaşlık değil, ilkelliktir. Ahlak ve edep ölçülerinin çiğnenmesine sessiz kalan herkes büyük bir vebal altındadır. Çünkü neslimizin iffetini, edebini ve ahlakını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur."