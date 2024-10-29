Diyanet seyahatlerine milyonlar akıttı: Erbaş yolunu buldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, tartışmaları uygulamalarının yanı sıra ülkedeki yoksulluğu yok sayan VIP seyahatlerle de eleştirilerin hedefi haline geldi. Kalabalık heyetle gerçekleştirilen İskandinavya seyahati ve VIP umre turları, Diyanet’e yönelik eleştirileri daha da alevlendirdi. BirGün, Başkanlığın yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirdiği seyahatlerin yeme, içme ve konaklama maliyetine ulaştı. Buna göre Başkanlığın, Ocak 2023 ila Haziran 2024 dönemini kapsayan son bir buçuk yılda yurtiçi ve yurtdışı seyahatler için personele 516 milyon 489 bin TL ödediği ortaya çıktı.

Aralarında icracı bakanlıkların da yer aldığı çok sayıda bakanlığı ve kamu kurumunu bütçesi itibarıyla geride bırakan Başkanlık, tüm eleştirilere karşın fahiş harcamalarına son vermedi. Başkanlığın tepki çeken fahiş harcama kalemleri arasında, “Yolluk” harcaması da yer aldı.

LAFTA KALAN UYARI

Diyanet, 2022 yılının başında hukuk müşavirleri ile avukatlara, “Duruşmalara fiziki katılım yerine, imkânlar dahilinde çevrimiçi ortamda katılın” tavsiyesinde bulundu. İdare, bu yolla yolluk ve harcırah giderlerinin ‘minimum seviyeye indirildiğini’ savundu. Ancak Diyanet’in, “Yolluk ve harcırah giderleri minimum seviyeye indirilmiştir” iddiasını kendi verileri yalanladı. Ocak 2023 ila Haziran 2024 dönemini kapsayan bir buçuk yılda yapılan yolluk harcamasının 500 milyon TL’yi aştığı öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 yılında personelin gerçekleştireceği şehir ya da yurtdışı seyahatler için toplam 155 milyon 3 bin TL yeme, içme ve konaklama ödeneği ayırdı. Ancak İskandinavya seyahatinin de gerçekleştirildiği 2023 yılında yeme, içme ve konaklama için ayrılan para yetmedi. Başkanlık, 2023’ün tamamında 305 milyon 399 bin TL’lik yeme, içme ve konaklama giderine imza attı.

İLK YARIDA REKOR

Başkanlığın, 2024 yılı için ayırdığı yolluk ödeneğinin de 302 milyon 728 bin TL olduğu bildirildi. 2024 için ayrılan 302,7 milyon TL’lik ödeneğin yarısından fazlası, yılın henüz ocak-haziran döneminde tüketildi. Buna göre, Diyanet'in 2024 yılının ilk yarısındaki yolluk harcaması kayıtlara, 211 milyon 89 bin TL olarak geçti.

Diyanet’in 2025, 2026 ve 2027 yıllarında yolluklar için ayırdığı para da mali raporlarda paylaşıldı. Başkanlığın 2025, 2026 ve 2027 yıllarında sırasıyla 744 milyon 805 bin TL, 845 milyon 59 bin TL ve 917 milyon 383 bin TL yolluk giderine imza atması öngörüldü.