Diyanet, şimdi de kadınların miras hakkını hedef aldı!

Diyanetin bu haftaki cuma hutbesinin konusu "kul hakkı" oldu. Medeni Kanun’un hedef alındığı hutbede "Kişinin; kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır.

Diyanetin işaret ettiği şeri miras hukuku, erkek çocukların kız çocuklara göre daha fazla miras almasını öngörüyor.

Diyanet'in hutbesinde "Karşılıklı rıza olmadan Yüce Rabbimizin koyduğu miras ölçüsünü değiştirmek ilahi adalete aykırıdır. Dolayısıyla kişinin; kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır" ifadeleri yer aldı.

Türkiye’de yürürlükte olan Medeni Kanun'a göre miras, çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapılmaksızın eşit olarak paylaştırılıyor. Kanunun 495'inci maddesi, "Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar" hükmüyle, altsoydaki mirasçıların “eşit” haklara sahip olduğunu açıkça düzenliyor.

EŞİK: DİYANET KADINLARIN MİRAS HAKKINA SALDIRIYOR

Hutbeye ilişkin yazılı bir açıklama yapan Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) da Diyanet’in kadınların miras hakkına saldırdığını belirtti.

Diyanet’in yayınladığı hutbelerle, fetvalarla kendi kendine Anayasayı, Medeni Yasayı ortadan kaldırmaya, delmeye, değiştirmeye, kadınların eşitlik ve eşit miras hakkını yok etmeye kalkışamayacağı vurgulanan açıklamada, “Diyanet’in kadınların ve kız çocuklarının en temel haklarını ortadan kaldırmaya çalışan; bu haklarını kullanmak istedikleri taktirde yaşam haklarının ellerinden alınması dahil her türlü şiddete maruz kalmalarına neden olacak bu kışkırtıcı tutumundan vazgeçmesini sağlamak için sorumluları görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz” denildi.