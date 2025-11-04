Diyanet şirketleri 25 kat büyüdü

Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte, “Diyanet’in kara kutusu” olarak nitelendirilen Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı’na (MÜSDAV) ait şirketlerin sermaye yapısındaki değişiklik dikkati çekti. Teknoloji ve turizm alanında faaliyet yürüten MÜSDAV iştiraki iki şirketin Türkiye’deki derin ekonomik krizden etkilenmediği ortaya çıktı. Türkiye’de her ay binlerce esnaf kriz nedeniyle kepenk kapatırken MÜSDAV’a ait şirketlerin sermayesinin katlanarak arttığı tespit edildi.

MÜSDAV, 1997 yılında Japonya’nın başkenti Tokyo’da cami ile külliye inşa edilmesi amacıyla kuruldu. Vakfın kuruluş amacı, “Tokyo’da yaşayan Müslümanlara din hizmeti sunmak” olarak açıklandı. Tokyo Camii Vakfı adıyla faaliyete başlayan MÜSDAV, bugünkü ismini 2017 yılında aldı. Vakfa, vergi muafiyeti de sağlandı.

TUR VE TEKNOLOJİ

Tokyo’da başlattığı faaliyetlerini Türkiye’ye de taşıyan vakıf, bilişim ve teknoloji ile turizm alanlarına yönelik iki şirket kurdu. Şirketlere, “Vakıf Global Bilişim ve Teknoloji” ile “Vakıf Tur Uluslararası Turizm” isimleri verildi.

Türkiye’deki ekonomik krizin binlerce şirketi iflasa sürüklerken MÜSDAV’a ait şirketlerin sermayesini katlayarak artırdığı öğrenildi. Buna göre, 15 Ocak 2019 tarihinde 100 bin TL sermaye ile kurulan Vakıf Global Bilişim ve Teknoloji isimli MÜSDAV şirketinin sermayesi, 5 Haziran 2025’te alınan karar kapsamında 25 milyon TL’ye çıkarıldı.

Şirketin sermayesinde yaşanan değişiklik, dönemlere göre şöyle sıralandı:

• 15 Ocak 2019: 100 bin TL

• 9 Haziran 2020: 1 milyon TL

• 21 Mart 2022: 6 milyon TL

• 5 Haziran 2025: 25 milyon TL

KATLANAN SERMAYE

MÜSDAV iştiraki Vakıf Tur Uluslararası Turizm isimli şirketin sermayesinde de benzer bir artış kaydedildi. Şirketin 12 Ağustos 2020 tarihinde 3 milyon TL olan sermayesinin, Mayıs 2025’te alınan kar ile 25 milyon TL’ye çıkarıldığı belirtildi. Şirket sermayesindeki artış, dönemlere göre şöyle gerçekleşti:

• 12 Ağustos 2020: 3 milyon TL

• 21 Mart 2022: 6 milyon TL

• 4 Haziran 2025: 25 milyon TL