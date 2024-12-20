Diyanet tasarruftan muaf

17 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin kâğıt üzerinde bırakıldığını ortaya koyan bir yeni harcama daha açığa çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, genelgenin gölgesinde yüz milyonlarca liralık matbaa harcamasına imza attığı belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin yürürlükte olduğu dönemleri kapsayan matbaa harcaması, Diyanet’in tasarruf tedbirlerine kayıtsızlığını ortaya koydu.

DERGİLERE 43,5 MİLYON TL

Diyanet’in matbaa harcamalarına yönelik verilerine göre, 17 Mayıs 2024 ile 20 Aralık 2024 tarihleri arasında toplam 190 milyon 821 bin 246 TL’lik matbaa harcamasına imza atıldı. 6 Kasım 2024 tarihinde, Diyanet’in beş dergisinin basımı için yapılan 43 milyon 593 bin TL’lik harcama, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi gölgesinde gerçekleştirilen en yüksek harcama oldu.

29 Ağustos 2024 tarihinde yapılan, “Kur’an-ı Kerim Bilgisayar Hatlı Orta Boy Basım İşi” ihalesi, dergilerin ardından en maliyetli matbaa harcamasına yol açtı. Başkanlık, ihale kapsamında 29 Ağustos’ta 35 milyon 647 bin 800 TL’lik ödeme yaptı.

Başkanlık, “Okulöncesi eğitime alternatif” olarak gösterdiği 4-6 Yaş Kuran Kursları için de on milyonlarca lirayı gözden çıkardı. Diyanet, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ni yok sayarak 4-6 Yaş Kuran Kursları için de 31 milyon 476 bin 300 TL’lik harcama yaptı.

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KALEM KALEM İSRAF

Diyanet’in, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ni yok sayan diğer bazı matbaa harcamaları ise şöyle sıralandı:

• Riyazü’s Salihin adlı eserin basım hizmet alım işi: 5,7 milyon TL

• Hadislerle İslam (Muhtasar Orta Boy) adlı eserin basım hizmet alım işi: 1,8 milyon TL

• Okul Öncesine Yönelik Hikaye adlı kitabın basım hizmet alım işi: 2 milyon TL

• Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı adlı eserin basım hizmet alım işi: 1,4 milyon TL

• Kur’an-ı Kerim Bilgisayar Hatlı Rahle Boy basım işi: 32,8 milyon TL