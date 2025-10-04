Diyanet'te dikkat çeken atama: Ayasofya ve AKP bağlantısı ne?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine ve başkanlığın üst kademelerinde yapılan atama ve görevden alma karları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan karara göre, Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine Doç. Dr. Bayram Köseoğlu, Doç. Dr. Mustafa Çakır, Dr. Fatih Mehmet Aydın, Dr. Yahya Solmaz, Tahir Tural ve Lokman Arslan atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın üst kademlerindeki 4 Başkan Yardımcısı da değişti. Başkan yardımcılığına Hüseyin Hazırlar, Hafız Osman Şahin, Fatih Mehmet Karaca ve Hatice Boynukalın Şenkardeşler atandı.

En dikkat çeken atama Hatice Boynukalın Şenkardeşler oldu. Boynukalın, yaptığı açıklamalarla tepki çeken Ayasofya Camisi'nin eski başimamı Mehmet Boynukalın'ın kardeşi. Mehmet Boynukalın, yaptığı açıklamaların ardından görevinden alınmıştı. Hatice Boynukalın Şenkardeşler aynı zamanda eski AKP Gençlik Kolları Başkanı, milletvekili ve eski Genlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abrurrahim Boynukalın'ın da halasıydı. Abdurrahim Boynukalın 2015 yılında yapılan Hürriyet gazetesi baskınını organize eden kişiydi.

Ayrıca Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü, Din Hizmetleri Genel Müdürü, Dış İlişkiler Genel Müdürü, Dini Yayınlar Genel Müdürü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü, İnsan Kaynakalrı Genel Müdüdrü, Strateji Geliştirme Başkanı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı görevden alındı ve yerlerine yeni atamalar yapıldı.