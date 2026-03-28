Diyanet'te safi sessizlik: Önergeler cevapsız kalıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 18 Eylül’de bayrak değişimi yaşandı. Başkanlığa, Ali Erbaş yerine Safi Arpaguş atandı. Diyanet personeli ve kamuoyunun, Diyanet’te 18 Eylül itibarıyla beklediği değişim ise henüz karşılanmadı. Fahiş harcamaları ve otel toplantılarını sürdüren Arpaguş, yurt dışı seyahatleriyle de dikkati çekti.

Arpaguş öte yandan, Erbaş döneminde tartışma yaratan ve kurum içinde soruşturmalara konu olan başlıkların da üzerine gitmedi.

HATALAR ZİNCİRİ

Personelin, “Diyanet tarihinin en tartışmalı başkanı” olarak nitelendirdiği Ali Erbaş'ın yerine Safi Arpaguş’un atanması, kamuoyuna olumlu bir gelişme olarak yansıdı. Ancak Arpaguş’un yönetici atamaları başta olmak üzere, “Hatalar zinciri” olarak değerlendirilen çok sayıda uygulaması, “Diyanet kuruluş kodlarına dönüyor” yorumlarını adeta boşa çıkardı.

Din İşleri Yüksek Kurulu seçimlerinde en yüksek oyu alarak birinci seçilen adayın tercih edilmemesiyle başlayan süreç, Resmi Gazete’de ataması yapılan üst düzey iki isim hakkındaki iddialar, Arpaguş'a yönelik eleştirileri zirveye taşıdı. Erbaş'ın en kritik ekiplerinin daire başkanlıklarında devam etmesi, birim amiri olarak atanması ve Diyanet Vakfı’nda yapılamayan yönetim değişimi, kurum içindeki huzursuzluğu da artırdı.

REKOR ÖNERGE

Diyanet'te yaşanan tartışmalı uygulamalar, TBMM gündemine de taşındı. Milletvekilleri, başkanlıkta tartışma yaratan uygulamaları soru önergeleri ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı’na sordu. Safi Arpaguş'un başkanlığı döneminde Diyanet konulu toplam 20 soru önergesi kaleme alındı.

Diyanet ile ilgili önergeler, yasal süre geçmesine karşın cevapsız bırakıldı. Meclis'in elindeki en önemli denetim mekanizması olan soru önergelerinin bir kez daha işlevsiz bırakılması milletvekilleri arasındaki rahatsızlığı daha da büyüttü.

“BAŞKAN RİSK ALMAZ”

Başkanlık kaynakları, Diyanet’teki sessizliğe ilişkin şu yorumları yaptı:

“Skandallar inkar edilemiyor, susarak kabul etmek zorunda kalıyorlar. Ancak Diyanet gibi bir kurumu aldatma, ihanet, darp, lüks, şatafat, gezi, tatil ve yolsuzluk ile anılmasına sebep olanlar kadar sessiz kalanlar da ortaktır. Makamlar emanettir. Ahirette, 'Neden başkan olmadın?’ değil, 'Neden emanete sahip çıkmadın?' diye sorulacak.

Arpaguş'u tanıyanlar, ‘Sessiz kalmak onun mizacı. Hiçbir zaman risk almaz’ der. Başkan özünde iyi biri olabilir ama idarecide olmaması gereken birçok tavır maalesef kendisinde var. Bu sessizlik daha fragman. Nelere sessiz kalacak göreceğiz."