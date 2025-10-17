Diyanet'te sıra vakıflarda: Kara kutuya neşter vurulacak

18 Eylül itibarıyla yönetim kadrolarında büyük değişim yaşanan Diyanet İşleri Başkanlığı’nda sıranın, Diyanet Vakfı ve MÜSDAV’a geldiği öğrenildi. Tamamı Ali Erbaş döneminde görevlendirilen Başkan Yardımcıları ve genel müdürleri görevden alan Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un, “Diyanet’in kara kutusu” olarak nitelendirilen Diyanet Vakfı ve MÜSDAV’ın kadrolarını da değiştirmeyi planladığı öne sürüldü. Diyanet’teki daire başkanlıklarında da isim değişikliklerinin yaşanacağı kaydedildi.

Ali Erbaş’ın görev süresinin dolması ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 18 Eylül’de yaşanan başkanlık değişiminin ardından toplam 13 yönetici görevinden alındı.

Görevden alınan isimlerin tamamının Erbaş döneminde atanan ve “Israrla korunan” isimlerden oluştuğunun altını çizen Diyanet kaynakları, “Erbaş ekibi kurumdan tamamıyla tasfiye edildi” diye konuştu.

SIRA DAİRE BAŞKANLARINDA

Erbaş dönemindeki isimleri tasfiye eden Arpaguş’un bazı atamaları ise tartışmalara yol açtı. Başkanlık kaynakları, atanan bazı isimlerin eski yönetimle çok yakın olduğuna dikkati çekti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda mevcut 45 daire başkanının görev yaptığı bildirildi. Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 40’a yakın daire başkanının görevden alınması yönünde çalışma başlatıldı.

Başkanlığın teftiş sisteminde de önemli değişiklikler yapılacağı dile getirildi. Bu kapsamda, Erbaş döneminde idari kadrolarda görevlendirilen müfettişlerin asli görevlerine gönderilecekleri belirtildi.

“HER ŞEY DÖKÜLECEK”

Erbaş’a yakın başkanlık yöneticilerinin yönetiminde etkili olduğu ifade edilen Diyanet Vakfı ve MÜSDAV’ın yönetimine de neşter vurulacağı iddia edildi. BirGün’e konuşan Diyanet kaynakları, yeni döneme yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yakında her şey ortaya dökülecek. Hırsızlıkları, ahlaksızlıkları duyacağız. Kamu kaynakları kimlerin yakınlarına peşkeş çekilmiş göreceğiz. Son sekiz yılda kurumun geldiği durum ortada. Ali Erbaş'ın atadığı isimlerin tamamının idari görevlerden tasfiye edilmesi gerekir. Kurum o zaman nefes alır. Diyanet Vakfı ve şirketleri ile MÜSDAV, el atılması gereken çok önemli noktalar.”