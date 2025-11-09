Diyanet'te strateji ve teftiş krizi: Yeni dönem eski ekibe emanet

Başkanlık değişiminin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yönetim kadrosunda önemli değişikliklere imza atıldı.

Diyanet’te, Ali Erbaş’ın başkanlıktan ayrılmasının ardından görevinden alınan Teftiş Kurulu Başkanı Hasan Güçlü’nün yerine Mehmet Arslan’ın atandığı belirtildi. Erbaş döneminde Diyanet’in bütçesini yöneten Halit Güldemir’in ise terfi ettirilerek Strateji Geliştirme Başkanlığı’na getirildiği öğrenildi.

18 Eylül’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanan Safi Arpaguş, yönetim kadrosunu sil baştan şekillendirdi. Ali Erbaş döneminde, başta lüks makam araçları olmak üzere, kamuoyunda tartışma yaratan çok sayıda uygulamaya son veren Arpaguş, yönetici tercihleriyle ise tartışma yarattı.

TARTIŞMALI ATAMALAR

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yeni dönem tartışmaları, “Liyakat ve kayırmacılık” başlıkları üzerinde yoğunlaştı. Arpaguş’un Strateji Geliştirme Başkanlığı için yaptığı tercih ise tartışmaları daha da alevlendirdi.

Arpaguş idaresindeki Diyanet’teki atamalarda hemşericilik ilişkileri ve “Ali Erbaş’ın ekibi” yeniden öne çıktı. Erbaş’ın vazgeçemediği üç isim olan Kadir Dinç, Hasan Güçlü ve Yusuf Tunç kurum içinde yeniden etkili konumlara geldi. FETÖ soruşturmaları ve taciz olayları gibi kritik dosyaların ele alındığı Teftiş Kurulu’na, “Erbaş’a yakın” olduğu belirtilen Mehmet Arslan’ın atanması dikkati çekti.

Erbaş döneminde hem Özel Kalem Müdürü hem de Teftiş Başkanı olan Hasan Güçlü, Arpaguş tarafından iki görevden de alınsa da yerine, “Güçlü ekibine yakın” olarak nitelendirilen Yusuf Tunç’un getirildiği belirtildi. Güçlü, Dinç ve Arslan'ın Kütahyalı olması ise kurum içinde, "Hemşericilik" yorumlarına neden oldu.

GÜÇLÜ VE DİNÇ ETKİSİ

En dikkati çeken atama ise Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda yaşandı. Yusuf Tunç’un İzmir İlahiyat’tan sınıf arkadaşı Halit Güldemir, Diyanet’in kritik biriminin başına oturdu. Başkanlık kaynakları, Diyanet’in en kritik birimleri olarak değerlendirilen Teftiş Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın atamalar ile “Hasan Güçlü ve Kadir Dinç” çizgisinin kontrolüne girdiğini savundu.

YAKIN ÇEVREYE SERZENİŞ

Erbaş döneminde, “Escort dosyası” ve “Erzurum’daki çocuk istismarı” gibi birçok dosyanın Güçlü’nün yönetimindeki Teftiş Başkanlığı tarafından kapatıldığını öne süren başkanlık kaynakları, “Yeni dönemde de bu dosyaların açılmayacağını düşünüyoruz” yorumunu yaptı. Başkanlık kaynakları öte yanan, Arpaguş’un yakın çevresine, “Atamalarda hatalar yapmış olabiliriz” dediğini de öne sürdü.