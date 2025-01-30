Diyanet tek başına 116 üniversiteyi geçti

Yoksulluğun gölgesinde yaşam mücadelesi veren yurttaşların vergileriyle oluşturulan 130,1 milyar TL’lik 2025 yılı bütçesiyle tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı, eğitim yatırımları ödeneği ile de farkını ortaya koydu.

Başkanlığa 2025 yılı için Türkiye’deki 127 üniversitenin 116’sından daha fazla tutarda eğitim yatırımı ödeneği ayrıldı. Diyanet, “Mesleki ve Teknik Eğitim” başlığı altında aldığı ödenek ile Ankara Üniversitesi, ODTÜ, Kocaeli Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi köklü üniversiteleri de geçti.

2025 yılına yönelik eğitim sektörü yatırımlarının kuruluşlara göre dağılımı belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’na, “Mesleki ve Teknik Eğitim” kalemine yönelik eğitim yatırımları için 421 milyon TL'lik yatırım ödeneği verildi. Eğitim yatırımları ödeneğinin 336 milyon TL’sinin devam eden projeler, 85 milyon TL’sinin ise yeni projeler için kullanılacağı bildirildi.

Diyanet, eğitim yatırımları ödeneği ile Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında yer alan Ankara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nin de aralarında olduğu 116 üniversiteyi solladı.

Ankara Üniversitesi’ne ayrılan pay 400 milyon TL, Kocaeli Üniversitesi’ne ayrılan pay ise 82 milyon 998 bin TL olarak kaydedildi. Diyanet’in eğitim yatırımı ödeneği ile geride bıraktığı üniversitelerden Çukurova Üniversitesi’ne öngörülen yatırım ödeneği 225 milyon TL, Yıldız Teknik Üniversitesi’ne öngörülen yatırım ödeneği ise 400 milyon TL ile ifade edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın mesleki ve teknik eğitim yatırımları için aldığı pay, toplam 116 üniversitenin, “Yükseköğretim” kalemi için aldığı payın üzerine çıktı.

Yatırım ödeneği itibarıyla Diyanet’in altında kalan diğer bazı üniversiteler ve ödenekleri ise şöyle sıralandı:

Selçuk Üniversitesi: 150 milyon TL

ODTÜ: 275 milyon TL

Marmara Üniversitesi: 317 milyon 998 bin TL

Akdeniz Üniversitesi: 225 milyon TL

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DİYANET’İN PROJESİ

Yatırım Programı’na göre, Diyanet’in mesleki ve teknik eğitime yönelik üç projesi bulunuyor. Diyanet’in, eğitim yatırımı projeleri kapsamında 2024 yılı sonu itibarıyla yaptığı toplam harcama ise 201 milyon 885 bin TL ile ifade ediliyor.