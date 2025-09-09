Diyanet tek başına bakanlıkları solladı

Orta Vadeli Program’ın (OVP) Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla 2026 yılı için bütçe ödenekleri de belli oldu. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2026 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 17 trilyon 250 milyar 971,1 milyon lira oldu.

2025 bütçesinde 14 trilyon 605 milyar 800,9 milyon lira olan başlangıç ödeneğinde 2026-2028 OVP’sinde yüzde 18,1’lik artış öngörüldü. Bütçede en büyük paya sahip olan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ödeneği, 2025 başlangıç ödeneğine göre yüzde 24 oranında artırılarak 8 trilyon 196 milyar 699,6 milyon liraya çıkarıldı. Genel bütçe kapsamındaki birçok kamu idaresinin ödeneği OVP’de tahmin edilen yüzde 28,5’lik enflasyonun üzerinde artış yapıldığı görüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı ödeneği yüzde 33,9 artırılarak 1 trilyon 943 milyar 515,7 milyon liraya yükseltilen Milli Eğitim Bakanlığı takip etti. Diyanet İşleri’nin bütçesi ise yine birçok bakanlığın bütçesini solladı. Diyanet’e ayrılan bütçe 2025 başlangıç ödeneğine göre yüzde 34 oranında artış yapılarak 174 milyar 389,3 milyon lira olarak belirlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ayrılan toplam bütçe ödeneği ise 173 milyar 33,8 milyon TL’de kaldı. Böylece Diyanet’e tek başına bu üç bakanlığın toplam bütçesinden daha büyük bir ödenek belirlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na 23 milyar 440,7 milyon lira, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 50 milyar 845 milyon lira, Sanayi Bakanlığı’na ise 99 milyar 47,2 milyon lira ödenek verildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçesi yüzde 31,9 artırılarak 822 milyar 930,1 milyon liraya yükseltildi. İletişim Başkanlığı’na ayrılan bütçe ise yüzde 22,9 oranında artırılarak 7 milyar 564,2 milyon lira olarak belirlendi.

DEPREM ÖDENEKLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan 6 Şubat 2023 yılında yaşanan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından bütçeye eklenen deprem kapsamındaki harcama ödeneği düşürüldü. Deprem kapsamındaki ödenek harcamalarının toplamının 2026 yılında 185 milyar 658 milyon 895 bin lira olması bekleniyor.

OVP’de bu yılın sonuna kadar deprem için 489 milyar TL harcama yapılacağı öngörüldü.

Öte yandan depremlerin ardından ödeneği artırılan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 2026 ödeneği de 373 milyon 452,6 bin lira olarak belirlendi.

2024 yılında 671 milyar 317 milyon TL ayrılan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ödeneği deprem etkileri geçmeden 2025’te azaltılarak 266 milyar 923,3 milyon liraya düşürüldü. 2026 ödeneğinde ise yüzde 39,9’luk artışa gidildi.