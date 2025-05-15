Diyanet'ten 120 günde rekor harcama: Günde 354 milyon TL

2025 yılına 130,1 milyar TL'lik bütçe ile başlayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında gerçekleştirdiği toplam harcama hesaplandı. Başkanlığın Ocak-Nisan 2025 dönemini kapsayan 120 günde yaptığı toplam harcama 40 milyar TL'yi aştı. Diyanet, dört ayda gerçekleştirdiği dev harcama ile çok sayıda bakanlığın harcamasını geride bıraktı.

Hemen her yıl on milyarlarca liralık harcamasıyla tepki çeken Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ölçüsüz harcama geleneği, 2025 yılında da bozulmadı.

PARA ÖĞÜTEN BAŞKANLIK

Kamu idarelerinin harcamalarını ortaya koyan mali verilere göre, Ocak 2025’te 13 milyar 430 milyon 10 bin TL’lik kaynak kullanan Diyanet İşleri Başkanlığı, Şubat 2025’te ise 9 milyar 450 milyon 731 bin TL’lik harcamaya imza attı. Başkanlık, milyarlarca lira harcama geleneğini Mart ayında da sürdürdü.

Başkanlığın Mart ayı harcaması kayıtlara, 9 milyar 659 milyon 779 bin TL olarak geçti. Diyanet, Türkiye'deki ekonomik krizin giderek derinleştiği Nisan ayında ise 9 milyar 943 milyon 341 bin TL’lik harcama gerçekleştirdi.

Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayına yönelik mali verilere göre, Diyanet'in 120 günde yaptığı harcamanın toplamı, 42 milyar 483 milyon 961 bin TL’ye ulaştı.

SANAYİ BAKANLIĞI GERİDE

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ocak-Nisan 2025 döneminde imza attığı 42,4 milyar TL’lik harcama ile 41 kamu idaresinden 27’sinin harcamasını geriye itti. Ocak-Nisan 2025 döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan daha az para harcayan bazı kamu idareleri şöyle sıralandı:

Dışişleri Bakanlığı: 9,5 milyar TL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 12,3 milyar TL

Ticaret Bakanlığı: 13,2 milyar TL

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 22,7 milyar TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 14,3 milyar TL

İLETİŞİM’DEN 2,1 MİLYAR LİRA

Kamuoyunda, “Propaganda başkanlığı” olarak nitelendirilen İletişim Başkanlığı da yüz milyonlarca liralık kaynak kullandı. İletişim Başkanlığı'nın Ocak-Nisan 2024 döneminde harcamanın toplamının 2 milyar 190 milyon 745 bin TL olduğu belirtildi.