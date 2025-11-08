Diyanet'ten 4-6 yaş atağı: Bir kurs daha açılıyor

Zonguldak'ta Karadeniz Ereğli İlçe Müftülüğünce Kırmacı Mahallesi'nde 6 derslikli 90 öğrenci kapasiteli 4-6 yaş grubu Kur'an kursunun temel atma töreni gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafız Osman Şahin de katıldı.

Başkanlığın, 4-6 yaş grubu kurslara önem verdiğini aktaran Şahin, bu kurslara katılan çocuklardan ileriki yaşlarda da endişe edilmeyeceğini iddia etit.

Şahin, "Küçük yaşta çocuklarımızın kalbine Allah, peygamber, Kur'an, bayrak sevgisini aşılar ve değerlerimizi öğretebilirsek ileriki yaşlarda o yavrularımızdan endişe etmeyelim ama küçük yaşta bu değerleri aktaramazsak neslimize o zaman endişe edelim" diye konuştu.

Şahin şöyle devam etti:

"Kuran-ı Kerim'de evlat konusu farklı ayetlerde var. Mal ve evlatlar dünya hayatının ziyneti ve süsüdür. Bu iki şey hayata anlam katar."

AKP Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt'un da konuşma yaptığı programın ardından Şahin, ilçeye bağlı Ormanlı beldesinde yatılı Kur'an kursu hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.