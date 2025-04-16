Diyanet'ten 90 günde devri alem: Günlük 361,5 milyon TL’lik harcama

2025 yılına 130,1 milyar TL bütçe ile başlayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştirdiği toplam harcama hesaplandı.

Başkanlığın ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan 90 günde yaptığı toplam harcama 32 milyar TL’yi aştı. Diyanet’in üç ayda gerçekleştirdiği dev harcama ile çok sayıda bakanlığın harcamasını geride bıraktı.

Hemen her yıl on milyarlarca liralık harcamasıyla tepki çeken Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ölçüsüz harcama geleneği, 2025 yılında da bozulmadı.

PARA ÖĞÜTEN BAŞKANLIK

Kamu idarelerinin harcamalarını ortaya koyan mali verilere göre, Ocak 2025’te 13 milyar 430 milyon 10 bin TL’lik kaynak kullanan Diyanet İşleri Başkanlığı, Şubat 2025’te ise 9 milyar 450 milyon 731 bin TL’lik harcamaya imza attı. Başkanlık, milyarlarca lira harcama geleneğini mart ayında da sürdürdü.

Başkanlığın mart ayı harcaması kayıtlara, 9 milyar 659 milyon 779 bin TL olarak geçti. Ocak, şubat ve mart ayına yönelik mali verilere göre, Diyanet'in 90 günde yaptığı harcamanın toplamı, 32 milyar 520 milyon 520 bin TL’ye ulaştı.

SANAYİ BAKANLIĞI GERİDE

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ocak-Mart 2025 döneminde imza attığı 32,5 milyar TL’lik harcama ile 41 kamu idaresinden 27’sinin harcamasını geriye itti. Ocak-Mart 2025 döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan daha az para harcayan bazı kamu idareleri şöyle sıralandı:

• Dışişleri Bakanlığı: 7 milyar 353 milyon TL

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 8 milyar 710 milyon TL

• Ticaret Bakanlığı: 8 milyar 889 milyon TL

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 18 milyar 943 milyon TL

• Kültür ve Turizm Bakanlığı: 11 milyar 492 milyon TL

İLETİŞİM’DEN 1,5 MİLYAR LİRA

Kamuoyunda, “Propaganda başkanlığı” olarak nitelendirilen İletişim Başkanlığı da yüz milyonlarca liralık kaynak kullandı. İletişim Başkanlığı'nın ocak, şubat ve mart aylarında yaptığı harcamanın toplamının 1 milyar 565 milyon 791 bin TL olduğu belirtildi.