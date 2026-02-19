Diyanet'ten tartışılan etkinlik: Camilere çadır ve Mickey Mouse'lu park kuruldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, çocuk ve gençleri camiye teşvik etmek için sömestr tatilinde ülke genelinde 723 kamp düzenledi. Çadır kurma etkinlikleri ve Mickey Mouse'lu oyun alanları ise tartışma yarattı.

haberciyiz.org'da yer alan habere göre, çocukların camiye gitmesini teşvik etmek için, babaları ile çadır kurma etkinliği yapıldı. Bir camide de çocuklar için Micky Mouse temalı şişme oyun alanı kuruldu.

Sömestr tatilinde ülke genelindeki camilerde, Kuran kurslarında ve Diyanet Gençlik merkezlerinde toplam 723 kamp düzenlendi. Bu kampların 546’sı gündüz, 177’si yatılı yapıldı. Programlara 18 bin 425 genç katıldı, 2 bin 553 Diyanet personeli görev aldı.

ETKİNLİKLERE “İTİKAF” VE MANEVİYAT SAVUNMASI

Bolu’da Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ali Ericek Uygulama Camisi’nde “Baba-Oğul Cami Kampı” düzenlendi. 5–13 yaş grubundaki 35 çocuk, babalarıyla birlikte 14 Şubat ikindi namazında camiye girdi, 15 Şubat sabahı çıktı. Kamp boyunca cep telefonu kullanımı yasaklandı. Çadırlar cami içine kuruldu; namaz kılındı, oyunlar oynandı, “maneviyat atölyesi” yapıldı, okçuluk oynandı, film izlendi ve sabah sporu yapıldı.

Bolu Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kampın ekran bağımlılığına karşı bir “dijital detoks” olduğunu vurgulayarak, “Etkinlik, camiyi çocuklarımızın zihnine ‘yasaklar mekanı’ olarak değil, ‘huzur ve neşe mekanı’ olarak kodlama gayretidir” ifadelerini kullandı.

Benzer etkinlikler birçok ilde yapıldı. İstanbul Arnavutköy Boğazköy Bilal-i Habeşi Camisi’nde “Kış Kampı” kapsamında çadırlar kuruldu, satranç ve spor etkinlikleri düzenlendi, Kur’an eğitimi verildi. Gaziosmanpaşa Miraç Camii’nde “Battaniyeni, Yastığını Al Camiye Kampa Gel” kampı yapıldı. Boyabat’ta “Şehirlerin Kalbi Camilerde Atıyor” sloganıyla düzenlenen buluşmada çocukların sanal gerçeklik gözlüğü kullandığı görüldü.

MİCKEY MOUSE'LU ÇOCUK PARKI KURULDU

Şırnak’ta ise Abdurrahman Avcı Camii’nin içine Mickey Mouse temalı şişme çocuk parkı kuruldu. Parkın, “çocuklara camileri sevdirmek amacıyla” her hafta başka bir camiye taşınacağı açıklandı.