Diyanet'ten TÜGVA’ya jest: 40 milyon TL’lik umre

TÜGVA heyeti, Kasım 2025’te umre ziyareti gerçekleştirdi. Heyette bin bin 400 kişinin bulunduğu belirtildi. TÜGVA il ve ilçe temsilcilerinin yanı sıra heyette Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri, STK temsilcileri ve bazı gazeteciler de yer aldı.

İktidara yakınlığıyla bilinen vakfın umre turunda, Mekke ve Medine’deki otellerde kalındı. Mekke’de Anjum isimli beş yıldızlı otelde konaklandığı bildirildi.

OTEL DİYANET'TEN

İddiaya göre, TÜGVA heyetinin umre turunun otel, ulaşım ve diğer tüm masrafları Diyanet İşleri Başkanlığı’nca karşılandı. Bu kapsamda Mekke ve Medine’deki beş yıldızlı otellerin ödemelerinin başkanlık bütçesinden yapıldığı öne sürüldü. Yurttaşlardan bin 500 dolar olarak alınan umre ücretinin, TÜGVA ile ve ilçe temsilcilerinden, “Sembolik olarak” 500 dolar olarak alındığı da iddialara eklendi.

Başkanlık kaynakları, organizasyona tepki göstererek şunları söyledi:

"Çiftçilerin alın terinden, emeklilerin ikramiyelerinden, yaşlı insanların pazar paralarından biriktirerek gittikleri hac ve umreden alınan ücretlerle elde edilen kardan ödendi. Büyük bir kul hakkına girildi. Bu organizasyona onay verenler ve göz yumanlar ahirete öyle bir kul hakkıyla gidecekler ki yüz binlerce vatandaşın hakkını aldılar. Bu işe ona verip göz yumanlar ahiretlerini perişan ettiler. Yazıklar olsun."

FON ZENGİNİ

İktidara yakınlıkları ile bilinen ve AKP İBB’yi kaybettikten sonra, “Yüzünü batıya dönen” vakıfların 2025 yılı AB fonu karnesi çıkarıldı. 2025’te TÜRGEV’e 251 bin avro, TÜGVA’ya ise 194 bin 454 avroluk AB fonu verildi.