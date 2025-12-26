Diyanet'ten yılbaşı hutbesi: "Ahlaki yozlaşma" vurgusu

Diyanet bugün cuma namazında camilerde okutulacak hutbeyi internet sitesinde yayımladı. Hutbede yılbaşı için "değerlerimiz ve kimliğimizle bağdaşmıyor" ifadeleri kullanıldı.

2025'in son cuma namazı bugün kılınacak. Diyanet de bu bahaneyle "Kimliğimiz geleceğimizdir" başlıklı hutbede yılbaşı etkinliklerini hedef aldı.

"KİMLİĞİMİZLE BAĞDAŞMIYOR"

Hutbede şunlar denildi: "Önümüzdeki hafta yeni bir miladi yıla girecek, ömür sayfamızdan bir yılı daha geride bırakmış olacağız. Bu günler; değerlerimiz ve kimliğimizle bağdaşmayan eğlencelerle hayatımızı zayi ettiğimiz günler olmamalıdır. Bu günler; inancımızda ve kültürümüzde yeri olmayan sembollerle evlerin, işyerlerinin ve sokakların donatıldığı bir ortama çevrilmemelidir. Bu günler; bedenimize ve ruhumuza zarar veren alkolün tüketildiği bir zaman dilimi haline getirilmemelidir. Bu günler; içinde alın teri olmayan, kendisiyle hayır yapılamayan, adı ne olursa olsun kumar, piyango ve şans oyunlarının oynandığı bir hale dönüştürülmemelidir."

"AHLAKİ YOZLAŞMA"

Hutbede şu ifadeler kullanıldı: "Bugün, insanlık, ahlaki bir yozlaşma ile karşı karşıyadır. Sınır tanımayan bir tarzda gerçekleştirilen eğlencelerle tertemiz yaratılan fıtrat bozulmak istenmektedir. İnsanın; zamanını ve imkânlarını harcadığı ölçüde mutlu olabileceği algısı üretilmektedir. Özüne ve kültürüne yabancı, kimliksiz nesiller oluşturulmaya çalışılmaktadır."