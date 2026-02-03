Diyanet üniversitesinden ‘özel’ ilan

Akademinin kanayan yarası "kişiye özel ilanlar"a bir yenisi daha eklendi. Daha önce Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü için eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı tarif eden ilan açan üniversitenin bir ilanı daha, “adrese teslim” şüphesi uyandırdı. Diyanet Vakfı’nın kurucusu olduğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 26 Ocak’ta öğretim görevlisi ilanı açtı. Rektörlük tarafından yayımlanan ilanın başvuru şartlarında dikkat çeken maddelere yer verildi.

Üniversite yönetimi Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Büyük Veri Analistliği Programı için bir öğretim görevlisi alınacağını duyurdu. 26 Ocak’ta çıkılan akademik kadro ilanında, başvuru şartları da sıralandı.

Şartlarda, diğer tüm ilanlarda da yer alan 70 ALES puanının yanı sıra, öğretim görevlisi ilanına başvuracak kişinin, “Tarih Lisans ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi” alanında yüksek lisans yapması istendi. Lisans ve yüksek lisansın yanı sıra Tarih alanında doktora yapmış olmak ve üniversitelerde ders verme tecrübesine sahip olmak da başvuru şartları arasına kaydedildi. Programın Tarih dalıyla ilgisiz olduğunu kaydeden akademik çevreler, ilanın kişiye özel olduğunu savundu.