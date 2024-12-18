Diyanet Vakfı Erbaş’ı yalanladı

Fahiş harcamalarıyla Türkiye’deki israfın sembolü haline gelen Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, “Bize Audi’yi çok gördüler” açıklamasıyla bir kez daha tartışmaların odağı oldu. Lüks araçlar, beş yıldızlı otel toplantıları ve kalabalık heyetlerle yapılan yurtdışı geziler başta olmak üzere, çok sayıda tartışmalı uygulamayla zedelenen imajını düzeltmeye çalışan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gazeteciler ile yaptığı buluşmada kullandığı ifadeler ile yeni tartışmalara kapı araladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye’de toplam bin müftü olduğunu, buna karşın 400 civarında makam aracı bulunduğunu savundu. Erbaş öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın merkez yerleşkesinde 16 araç olduğunu da iddia ederek kendisini eleştirenlere, “Kelime oyunu yapıyorlar” dedi.

TOPLAM 23 ARAÇ TAHSİSLİ

Başkan Erbaş’ın, “Merkezde 16 araç var” açıklamasının gerçeği yansıtmadığı, Diyanet’e bağlı Türkiye Diyanet Vakfı’nın raporları ile ortaya konuldu. Raporda, TDV tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilen toplam 23 araç olduğu belirtildi. Diyanet’e tahsisli 23 aracın dokuzunun TDV Eğitim Yatırım A.Ş’den kiralanarak başkanlığa verildiği kaydedildi. Vakıf, Diyanet’e tahsis edilen 14 aracın mülkiyetinin ise TDV’ye ait olduğunu ve “DİB emrinde kullanılmak üzere” başkanlığa gönderildiğini ifade etti.

MÜFTÜLERİN ARAÇLARI VAR

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın, “Bin müftü, 400 makam aracı” var sözlerine, BirGün’e konuşan Diyanet kaynakları da tepki gösterdi. Ali Erbaş’ın ifade ettiği 400 aracın resmi plakalı araçlar olduğunu belirten Diyanet kaynakları, “Müftüler araç alırken TDV üzerinden alırlar. Erbaş’ın açıkladığı 400 aracın dışında TDV şubeleri üzerine kayıtlı 600 araç daha var Yani, Türkiye’deki bin müftünün hepsinde makam aracı var” ifadelerini kullandı. BirGün’e konuşan müftüler ise Erbaş’ın dikkatleri müftülere çekerek, “Erbaş’ın makam araçları” tartışmasında dikkatleri dağıtmayı amaçladığını öne sürdü.

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KİRALIKLAR HARİÇ 408 ARAÇ

AKP iktidarındaki lüks ve şatafatı ortaya koyan en somut verilerden olan kamudaki araç saltanatına yönelik veriler, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışına ayna tutuyor. Kiralık araçlar hariç, kamudaki araç sayısının toplamı 110 bini aşıyor. Resmi verilere göre, Diyanet’e kayıtlı 408 araç bulunuyor.