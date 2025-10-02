Diyanet Vakfı Meclis’e 'dükkan' açtı
Ticari işletmeleri aracılığıyla 2024 yılında 36,6 milyon TL gelir elde eden Diyanet Vakfı, TBMM’de stant açtı. Vakfın, “TDV Dükkân” isimli standında tablolar, 250 TL ile 350 TL arasında fiyatlarla satışa sunuldu
Dev gelirine karşın Sayıştay’ın denetim kapsamına alınmaması nedeniyle “Diyanet’in kara kutusu” olarak nitelendirilen Türkiye Diyanet Vakfı, “Ticari başarısını” TBMM’ye taşıdı. Vakıf, TBMM Halkla İlişkiler Binası’nda bulunan markete stant kurdu.
Diyanet Vakfı’nın standında küçük ve büyük boy tablolar yer aldı. Vakfın, “TDV Dükkan” isimli standında satışa çıkarılan tabloların fiyatı 250 TL ile 350 TL arasında değişti.
Diyanet Vakfı’nın Meclis içinde açtığı satış standına öte yandan, QR kod da yerleştirildi. QR kodu okutanlar, vakfın internet satış sitesine yönlendirildi.
GELİRDE REKOR ARTIŞ
Sermayesini katlayarak artıdan Diyanet Vakfı’nın yayın ve matbaa şirketinin 2022-2024 döneminde Gelir İdaresi Başkanlığı’na beyan ettiği gelir de dikkati çekti. Şirketin astronomik kârını ortaya koyan beyana göre, Türkiye Diyanet Vakfı Matbaacılık ve Ticari İşletmesi 2022 ve 2024 yıllarını da kapsayan üç yılda toplam 103 milyon 125 bin 428 bin TL kazanç sağladı.
Şirketin 2022-2024 dönemindeki gelirleri, yıllara göre şöyle sıralandı:
- 2022: 18 milyon 289 bin 547 TL
- 2023: 48 milyon 230 bin 705 TL
- 2024: 36 milyon 605 bin 176 TL