Diyanet Vakfı Meclis’e 'dükkan' açtı

Dev gelirine karşın Sayıştay’ın denetim kapsamına alınmaması nedeniyle “Diyanet’in kara kutusu” olarak nitelendirilen Türkiye Diyanet Vakfı, “Ticari başarısını” TBMM’ye taşıdı. Vakıf, TBMM Halkla İlişkiler Binası’nda bulunan markete stant kurdu.

Diyanet Vakfı’nın standında küçük ve büyük boy tablolar yer aldı. Vakfın, “TDV Dükkan” isimli standında satışa çıkarılan tabloların fiyatı 250 TL ile 350 TL arasında değişti.

Diyanet Vakfı’nın Meclis içinde açtığı satış standına öte yandan, QR kod da yerleştirildi. QR kodu okutanlar, vakfın internet satış sitesine yönlendirildi.

GELİRDE REKOR ARTIŞ

Sermayesini katlayarak artıdan Diyanet Vakfı’nın yayın ve matbaa şirketinin 2022-2024 döneminde Gelir İdaresi Başkanlığı’na beyan ettiği gelir de dikkati çekti. Şirketin astronomik kârını ortaya koyan beyana göre, Türkiye Diyanet Vakfı Matbaacılık ve Ticari İşletmesi 2022 ve 2024 yıllarını da kapsayan üç yılda toplam 103 milyon 125 bin 428 bin TL kazanç sağladı.

Şirketin 2022-2024 dönemindeki gelirleri, yıllara göre şöyle sıralandı: