Diyanet Vakfı’nda yeni dönem: Tarihte bir ilk yaşandı, Erdoğan’ın arkadaşı heyette

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kara kutusu olarak bilinen Diyanet Vakfı Genel Kurulu bugün yapıldı. Mütevelli heyetine dikkat çeken isimler girdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'un arkadaşları heyete girdi.

KURT DÖNEMİ BİTTİ

Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un eniştesi Fatih Kurt yeni mütevelli heyetine giremedi. Kurt'un kadrosunun bulunduğu Gaziantep Üniversitesi'ne gideceği ve Diyanet'e tamamen veda edeceği öğrenildi.

VAKIF TARİHİNDE BİR İLK

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un arkadaşı ve hemşerisi olan Diyanet İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Kazancı ise mütevelli heyetine girdi. Böylelikle ilk defa bir genel müdür mütevelli heyetine girmiş oldu. Marmara İlahiyat Fakültesi dekanı İsmail Safa Üstün de mütevelli heyetine girdi.

Başkan yardımcılardan Fatih Mehmet Karaca ve Hüseyin Hazırlar ise yedek üye oldu.

ERDOĞAN'IN ARKADAŞI DA VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaşı olan ve aldığı kamu ihaleleriyle sık sık gündem olan Hasan Gürsoy da mütevelli heyetine girdi. Hasan Gürsoy’un ismi son olarak Ayasofya’ya kamyon sokulan çalışmaların ihalesini almasıyla gündem olmuştu.

Erbaş döneminde mütevelli heyeti üyesi olan Ahmet Akça'nın ise tekrar mütevelliye girmesi şaşkınlıkla karşılandı.

Hatice Boynukalın Şenkardeşler ise heyete giren diğer bir üye oldu. Boynukalın, yaptığı açıklamalarla tepki çeken Ayasofya Camisi'nin eski başimamı Mehmet Boynukalın'ın kardeşi. Mehmet Boynukalın, yaptığı açıklamaların ardından görevinden alınmıştı.

Hatice Boynukalın Şenkardeşler aynı zamanda eski AKP Gençlik Kolları Başkanı, milletvekili ve eski Genlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abrurrahim Boynukalın'ın da halası. Abdurrahim Boynukalın 2015 yılında yapılan Hürriyet gazetesi baskınını organize eden kişiydi.

HEYETTEKİ İSİMLER

Safi Arpaguş'un mütevelli heyeti başkanı olduğu Diyanet Vakfı'nın yeni mütevelli heyeti üyeleri şu isimlerden oluştu:

Prof. Dr. Safi Arpaguş

Prof. Dr. Ahmet İshak Demir

Prof. Dr. İsmail Safa Üstün

Dr. Hafız Osman Şahin

Dr. Hatice Boynukalın Şenkardeşler

Sinan Kazancı

Mehmet Avni Kiğılı

Ahmet Akça

Hasan Gürsoy