Diyanet ve İletişim yine doymadı

Hemen her yıl on milyarlarca liralık harcamasıyla tepki çeken Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılında da geleneği bozmadı. Başkanlığın sekiz aylık harcaması 65 milyar TL’yi aştı. Uygulamaları itibarıyla “Propaganda başkanlığı” olarak nitelendirilen İletişim Başkanlığı’nın sekiz aylık harcaması ise 3,5 milyar TL’ye dayandı. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin Ocak-Ağustos 2024 dönemi harcamaları belli oldu.

Harcamalara ilişkin veriler, Türkiye’nin en çok tartışılan kamu idareleri arasında yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı’nın fahiş harcamalarını 2024 yılına da taşıdığını ortaya koydu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, Ali Erbaş’ın başkanlığını yaptığı Diyanet, Ocak-ağustos döneminde toplam 65 milyar 565 milyon 477 bin TL harcadı. Başkanlığın ocak-ağustos döneminde en çok harcama yaptığı ay, 9 milyar 905 milyon 630 bin TL ile ağustos ayı olarak kayıtlara geçti. Harcamaları itibarıyla çok sayıda bakanlığı geride bırakan Diyanet’in 65,5 milyar TL’lik harcamasının aylara göre dağılımı şöyle sıralandı:

• Ocak: 9,7 milyar TL

• Şubat: 7,1 milyar TL

• Mart: 7,4 milyar TL

• Nisan: 7,4 milyar TL

• Mayıs: 7,4 milyar TL

• Haziran: 7,4 milyar TL

• Temmuz: 8,9 milyar TL

• Ağustos: 9,9 milyar TL

Fahrettin Altun Başkanlığı’ndaki İletişim Başkanlığı’nın ocak-ağustos dönemi harcamaları da dikkati çekti. Kamuoyundaki algıyı iktidar lehine yönetmek ile suçlanan başkanlığın Ocak-Ağustos 2024 dönemi toplam harcaması, 3 milyar 494 milyon 946 bin TL olarak hesaplandı. Başkanlığın en çok harcama yaptığı ayın, 913 milyon 776 bin TL’lik harcamayla yerel seçimlerin gerçekleştirildiği mart ayı olduğu öğrenildi.

DEV BAKANLIKLAR GERİDE

Diyanet’in toplam 65,5 milyar TL’lik harcamayla geride bıraktığı bazı kamu idareleri ve harcamaları şöyle kaydedildi:

• Dışişleri Bakanlığı: 16,3 milyar TL

• Ticaret Bakanlığı: 25,1 milyar TL

• Kültür ve Turizm Bakanlığı: 25,5 milyar TL

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 25,8 milyar TL



• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 48,4 milyar tl