Diyanet ve İletişim’den 87,3 milyar TL harcama

Hemen her yıl on milyarlarca liralık harcamasıyla tepki çeken Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ölçüsüz harcama geleneği, 2024 yılında da bozulmadı. Başkanlığın 10 aylık harcaması 85 milyar TL’ye dayandı. “Propaganda başkanlığı” olarak nitelendirilen İletişim Başkanlığı’nın sekiz aylık harcaması ise 4 milyar TL’yi aştı.

BOZULMAYAN GELENEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, Ali Erbaş’ın başkanlığını yaptığı Diyanet, Ocak-Ekim döneminde toplam 83 milyar 50 milyon 277 bin TL harcadı. Başkanlık Ocak-Ekim döneminde en çok harcamayı, 9 milyar 905 milyon 630 bin TL ile Ağustos ayında yaptı.

Harcamaları itibarıyla çok sayıda bakanlığı geride bırakan Diyanet’in 83 milyar TL’lik harcamasının aylara göre dağılımı şöyle sıralandı:

• Ocak: 9,7 milyar TL

• Şubat: 7,1 milyar TL

• Mart: 7,4 milyar TL

• Nisan: 7,4 milyar TL

• Mayıs: 7,4 milyar TL

• Haziran: 7,4 milyar TL

• Temmuz: 8,9 milyar TL

• Ağustos: 9,9 milyar TL

• Eylül: 9 milyar TL

• Ekim: 8,4 milyar TL

HARCAMA 4,3 MİLYAR TL

Fahrettin Altun Başkanlığı’ndaki İletişim Başkanlığı’nın Ocak-Ekim dönemi harcamaları da dikkati çekti. Kamuoyundaki algıyı iktidar lehine yönetmek ile suçlanan Başkanlığın Ocak-Ekim 2024 dönemi toplam harcaması, 4 milyar 344 milyon 224 bin TL olarak hesaplandı. Başkanlığın en çok harcama yaptığı ay, 913 milyon 776 bin TL ile yerel seçimlerin gerçekleştirildiği Mart ayı oldu.