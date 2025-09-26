Diyanet vergi zengini

Devasa bütçesi ve hoyrat harcamalarıyla tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın vergi geliri dudak uçuklattı. Toplumu kutuplaştırıcı söylemleri nedeniyle eleştirilen Başkanlığın 2019-2024 döneminde elde ettiği vergi geliri 4 milyar TL’yi aştı. Başkanlığın yalnızca 2024 yılına ait vergi geliri ise 1 milyar TL’ye dayandı.

Başkanlığın mali hesaplarında yapılan denetimler, başkanlığın fahiş vergi gelirini açığa çıkardı. Kurumun, 2019-2024 döneminde yurttaşın ödediği vergilerden oluşan geliri 4 milyar 236 milyon 63 bin 934 TL olarak hesaplandı.

REKOR 2024’TE

Diyanet’in mali hesaplarına yönelik denetimlerine göre, Başkanlığın 2019’daki vergi geliri 736 milyon 596 bin 350 TL oldu. Başkanlığın 2020 ve 2021 yıllarındaki vergi geliri ise kayıtlara sırasıyla 738 milyon 82 bin 783 TL ve 2021'de 937 milyon 172 bin 547 TL olarak geçti.

Cuma hutbeleri başta olmak üzere, hemen her söylemiyle toplumu kutuplaştıran Başkanlık, 2022’de de yüz milyonlarca liralık vergi geliri elde etti. Kurumun 2022 yılında vergiden elde ettiği gelir 462 milyon 981 bin 600 TL ile ifade edildi. 2023 ve 2024 yıllarındaki toplam vergi gelirinin ise sırasıyla 407 milyon 834 bin 475 TL ve 953 milyon 396 bin 459 TL olduğu bildirildi.

∗∗∗

VERGİDEN YÜKSEK GELİR (MİLYON TL)

Diyanet’in 2019-2024 dönemindeki 4,2 milyar TL’lik vergi geliri, yıllara göre şöyle sıralandı: