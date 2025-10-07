Diyanet yine bildiğimiz gibi: Hemşehri ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanan Safi Arpaguş dikkati çeken görevlendirmelere imza atıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’ne Ali Erbaş döneminde hızla yükselen isimlerden İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı getirildi.

2015-2017 yıllarında Kızılcahamam Müftülüğü yapan Kazancı, Ali Erbaş’ın 2017 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanmasıyla birlikte Ankara Yenimahalle Müftülüğü koltuğuna oturdu. Kazancı’nın atamasında, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un eniştesi Fatih Kurt’un etkili olduğu iddia edildi. Yenimahalle Müftülüğü boyunca üst düzey başkanlık yetkilileri ile yakın ilişki kurduğu belirtilen Kazancı, kısa sürede terfiler aldı.

BAŞKANIN HEMŞEHRİSİ

Kazancı 2020’de Afyonkarahisar, 2023’te ise İzmir İl Müftüsü olarak görevlendirildi. Kızılcahamam’da da müftülük yapan Kazancı’nın, Kızılcahamam günlerinde çok sayıda Diyanet yöneticisini misafir ettiği öne sürüldü.

Kazancı’nın öte yandan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un Amasya’dan hemşerisi olması da tartışmaları alevlendirdi.

ERBAŞ’IN BÜROKRATI

Atamalarda dikkati çeken bir diğer ismin ise Amasya İl Müftüsü Hamza Bayram olduğu belirtildi. Erbaş döneminin parlayan bürokratlarından olduğu kaydedilen ve 2018’de Erbaş’ın memleketi Fatsa’ya atanan Bayram, Kars ve Amasya İl Müftülüğü görevlerinde bulundu. Bayram, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş tarafından, uzmanlık alanı olmamasına karşın Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü koltuğuna oturtuldu. Diyanet koridorlarında, atamaların büyük hayal kırıklığı yarattığı konuşuluyor. Başkanlıktan yansıyan tepkiler, “Yeni başkandan umutluyduk ama hatalar zinciri devam ediyor. Kurumun dengesi bozuldu. Erbaş’ın ekibi tasfiye edildi gibi görünse de parlayan yıldızları hâlâ söz sahibi. Adam kayırma ve liyakatsiz atamalar kurumda enkaza yol açtı” ifadeleriyle dile getiriliyor.

∗∗∗

SENDİKADAN UYARI

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda etkili olan Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, atamaların ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında, şu ifadeleri kullandı: “Eğer atamalarda ve çalışma hayatında adam kayırma, torpil, hemşehricilik, bölgecilik, eş-dost ataması, gruplaşma ve klikleşme gibi haksızlıklar devam ederse ve eğer ehliyet, liyakat ve ilkeler göz ardı edilirse Mil-Diyanet Sen olarak yöneticilerimizi en sert şekilde uyarmaktan asla çekinmeyeceğiz.”