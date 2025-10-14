Diyanet yine keseyi açtı

Hemen her yıl on milyonlarca liralık matbaa harcamasına imza atan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın matbaa harcamalarına bir yenisi daha eklendi. Başkanlık, “Bir Konu, Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua” isimli eserin basım ihalesinde İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi ile anlaştı. Kitap basımı için şirketle 1 milyon TL’nin üzerinde anlaşma yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Eylül’de, “Bir Konu, Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua” isimli eserin basım ihalesini düzenledi. İhale kapsamında kitaptan toplam 103 bin adet bastırılacağı belirtildi.

İHALE İHLAS’A

Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye Daire Başkanlığı’nca gerçekleştirilen ihaleye üç şirket teklif verdi. Teklifleri değerlendiren ihale komisyonu, İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi’nin teklifini uygun buldu. Şirket ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 7 Ekim’de 1 milyon 133 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

FAHİŞ İHALE TUTARI

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi’nin 7 Ekim’de başladığı kitap basım işini 17 Ekim’e kadar tamamlayacağı bildirildi. Kitapların basımın ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Bilkent’teki merkez yerleşkesine teslim edileceği öğrenildi.

Bir Konu, Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua isimli eserin 1,1 milyon TL’lik basım ihalesini alan İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi’nin başkanlıktan aldığı ihalelerin toplam tutarı, 253 milyon 270 bin 115 TL’ye yükseldi. İktidara yakınlığıyla bilinen İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi’nin başkanlıktan aldığı ihalelerden bazıları, şöyle sıralandı:

• 2026 Yılı Takvimleri: 83,9 milyon TL

• Diyanet’in Aylık Dergileri: 43,5 milyon TL

• 2025 Yılı Takvimleri: 61,6 milyon TL

• Hz. Muhammed’in Hayatı: 975 bin TL

• Mukaddes Miras Kudüs: 301 bin TL