Diyanet yöneticilerinin çocuklarına yardım

Kamuoyunda, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kara kutusu” olarak nitelendirilen Diyanet Vakfı, personel çocuklarına verilecek eğitim yardımı ile ilgili çalışmasını tamamladı. Vakfın, 2024-2025 eğitim öğretim yılında yükseköğrenime devam eden öğrencilere 4 bin TL eğitim yardımı yapacağı belirtildi. Personel çocuklarına yapılacak eğitim yardımıyla ilgili yazı, Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan imzasıyla kaleme alındı. Yazı, yüksek maaşlı Diyanet İşleri Başkanlığı ya da Diyanet Vakfı çalışanlarının çocuklarının da yardımdan faydalanabileceğini ortaya koydu.

UTANÇ VERİCİ

15 Kasım’a kadar devam eden eğitim yardımı başvurularına, “Unvanına bakılmaksızın” tüm personelin başvurabileceği kaydedildi. Diyanet kaynakları, Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticileri ile Diyanet Vakfı yöneticilerinin çocuklarının da destekten faydalanmasına yol açacak yazıya tepki göstererek, “Türkiye’de çok sayıda öğrenci yoksulluk çekerken ihtiyacı olmayanların destekten faydalanmasına olanak sağlamak utanç verici” dedi.

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ŞARTLI EĞİTİM

Kararın ardından gözler, Türkiye’de eğitim yaşamını ancak sosyal yardımla sürdürebilenlerin sayısına çevrildi. Maddi imkânları kısıtlı ailelerin çocuklarına yönelik yapılan şartlı eğitim yardımından yararlanan ve okula ancak sosyal yardım ile gidebilen öğrencilerin sayısı, eğitim dönemlerine göre şöyle: